Gifhorn

So wahr ich hier schreibe: Vor wenigen Wochen war ich zu Fuß erst auf Kreta und direkt im Anschluss am Nordpol - und zwar live und in Farbe. Okay, es war nicht Kreta und Nordpol, wie Sie es so kennen, aber geflunkert habe ich auch nicht. Was war passiert?

Neulich jammerte ich meinem Bruder vor, dass es nun auch mich zunehmend nervt, keine Reisen machen zu können. Beim letzten Heimatbesuch grinste er mich an und rief zum Spaziergang auf. Nach einer halben Stunde Fußmarsch zeigte er auf ein offizielles Zusatzschild einer Straße, das Gebiet wurde früher „Kreta“ genannt. Eine Viertelstunde später dann ein weiteres Straßenschild - „Nordpol“. Warum es diese Namen gibt, erkunde ich noch.

Auf jeden Fall hat sich nach vielen Jahrzehnten ein Familienrätsel gelöst. Mein Opa, der nie und nimmer in fernen Ländern war, kannte so viele Leute, die „auf Kreta“ wohnen. Jetzt weiß ich endlich warum.

Von Andrea Posselt