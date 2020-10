Gilde

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 188 in Höhe der Abfahrt nach Gilde. Zwei Männer aus der Gemeinde Müden wurden dabei verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Nach ersten Meldungen sollten die Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt sein, es wurden die Feuerwehren Meinersen, Ettenbüttel und Leiferde sowie der Einsatzleitwagen aus Ahnsen alarmiert. Der Samtgemeindebrandmeister Sven J. Mayer traf als einer der ersten Feuerwehrkräfte ein. „Bei meinem Eintreffen waren bereits alle Insassen außerhalb ihres Fahrzeuges, daraufhin konnten alle Wehren bis auf Ettenbüttel die Einsatzfahrt abbrechen.“

Nach Angaben der Polizei kam es zu dem folgenschweren Unfall, als ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Müden mit seinem VW Golf auf die Bundesstraße 188 in Richtung Meinersen einbiegen wollte. Zur gleichen Zeit überholten mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße einen in Richtung Gifhorn fahrenden Lkw. Während die ersten Fahrzeuge gerade noch vor dem Lkw einscheren konnten, konnte ein 38-Jähriger – ebenfalls aus der Gemeinde Müden – nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Polo in die Beifahrerseite des Golfes. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich sein Wagen und blieb auf dem Dach im angrenzenden Waldstück liegen. Die Teams zweiter Rettungswagen sowie ein Notarzt kümmerten sich um die beiden verletzten Fahrzeugführer, sie kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Gifhorn sowie in eine Braunschweiger Klinik. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße 188 halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dennoch kam es im einsetzenden Berufsverkehr zu langen Rückstaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Von der AZ-Redaktion