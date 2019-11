Das Los fiel auf zwei Ettenbütteler: Wiebke Ramme und Martin Coordes wurden ausgewählt, am ersten Bürgerrat Demokratie in Leipzig teilzunehmen. „Ein toller Weg, sich einzubringen“, findet Coordes.

Vertrauen in die Demokratie stärken: Ebenso wie Wiebke Ramme aus Ettenbüttel wurde Martin Coordes per Losverfahren ausgewählt, an einem Bürgerrat in Leipzig teilzunehmen. Quelle: Hilke Kottlick