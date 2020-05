Um Parkplätze im Ort wird diskutiert

Leiferde

Es geht Schlag auf Schlag voran am Gewerbegebiet Zum Wohlenberg in Leiferde. Nachdem der Bauausschuss die bisherigen Planungen abgenickt hat, ist jetzt der Gemeinderat am Zuge. Neuansiedlungen und Erweiterungen stehen für das rund 28 500 Quadratmeter große Gewerbegebiet an.

„Alles durchgewunken“, zog der stellvertretende Gemeindedirektor Michael Zobjack zufrieden Bilanz. Der Bauausschuss sprach sich damit dafür aus, das Gebiet, in das nach AZ-Informationen 24 Interessenten möchten, entsprechend zu beplanen. Am heutigen Dienstag tagt dazu der Gemeinderat. „Wir sind guter Dinge, das Gebiet in Gänze zu vermarkten“, so Zobjack angesichts der Nachfrage. Firmen aus Leiferde sowie aus anderen Orten wollen ihm zufolge sich dort ansiedeln oder aber bestehende Firmen erweitern. „Das wird eine Normalentwicklung. Etwas anderes gibt der Bereich auch nicht her. Große Firmen, die 5000 Arbeitsplätze schaffen, kommen nicht her“, sagte Zobjack.

Erschließung für insgesamt 657 000 Euro

Die Erschließung des Bereichs soll noch in diesem Jahr starten. Wann die Vermarktung der Flächen starten wird, ist dagegen noch unklar, so der stellvertretende Gemeindedirektor. Er verweist darauf, dass sich nahezu alle Branchen in dem Gewerbegebiet ansiedeln können. „Allerdings ist das ein Wasserschutzgebiet. dadurch gibt es zwar keine wirklichen Einschränkungen beim Firmenmix, aber besondere Auflagen. Und wir haben als Gemeinde sogenannte Vergnügungsstätten, also Spielhallen und Spielcasinos, ausgeschlossen.“ Die Erschließung hat die Gemeinde in drei Bereiche aufgeteilt. Die innere Erschließung soll laut Planungen rund 286 000 Euro kosten. Für die Anlage der Straße ins Gebiet Zum Wohlenberg stehen 283 000 Euro im Haushalt und für die Anlage der Baustraße – der Harmbütteler Weg – rund 88 000 Euro. Insgesamt als 657 000 Euro.

Probleme gab es eigentlich nicht bei der Diskussion und Abstimmung im Leiferder Bauausschuss – aber da war dann doch noch der südliche Bereich des Gewerbegebiets, den die Mitglieder nicht so einfach im Block mit abhaken wollten. „Dort entsteht eine Mischfläche. Gebaut werden sollen dort Mehrfamilienhäuser.“ Zwei bis drei davon könnten dort künftig stehen – der Wohnungsbedarf in Leiferde ist groß. In dem Zusammenhang gab es im Bauausschuss eine Diskussion über Parkplätze. „Davon gibt es ebenfalls überall im Ort zu wenige“, so Zobjack.

Der Gemeinderat tagt übrigens am Dienstag, 19. Mai, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zu diesem Thema. Außerdem stehen Beratungen über eine Hundefreilaufwiese, Polizeipräsenz beim Schützenfest und der Ausbau von Parkplätzen am Bahnhof auf der Tagesordnung.

Von Thorsten Behrens