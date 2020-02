Ein Rückblick auf 50 Jahre Jugendfeuerwehr Meinersen

Meinersen

Sie war eine der ersten Jugendfeuerwehren auf dem Gebiet der heutigen Samtgemeinde Meinersen und die 21. Jugendfeuerwehr im Landkreis Gifhorn: Die Jugendfeuerwehr Meinersen feierte jetzt ihr 50. Jubiläum. Rund 100 Gäste waren dabei bei der Feier im Kulturzentrum Meinersen.

Der erste Lacher

Den ersten Lacher hatte dabei Ortsbrandmeister Kai Ludolf auf seiner Seite, der in einer Uniform aus den Gründungsjahren der Jugendwehr in den Saal kam und die Gäste begrüßte. Der Feuerwehrmusikzug Ahnsen-Meinersen sorgte in gewohnter Manier für den musikalischen Rahmen – und erntete viel Lob. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka betonte: „Euer Niveau ist wirklich fantastisch!“

Jugendfeuerwehrwartin Carina Seifert gab dann einen Überblick zur Historie der Jugendfeuerwehr Meinersen. 17 Jugendliche waren bei der Gründung im Jahr 1970 dabei, bereits im Jahr 1971 konnten zehn Jugendliche in den aktiven Dienst übernommen werden. Im Jahr 1977 erreichte die Meinerser Jugendfeuerwehr den ersten Platz bei Bezirkswettbewerben, und im Jahr 1980 wurden erstmals junge Frauen aufgenommen in die Jugendwehr. Ein wichtiger Schritt, Montzka meinte: „Heute wären wir ohne Frauen in der Feuerwehr zu bestimmten Zeiten gar nicht mehr einsatzfähig.“

Die erste Frau an der Spitze

Im Jahr 1995 feierte die Jugendfeuerwehr Meinersen ihr 25. Jubiläum mit der Ausrichtung des Kreisjugendfeuerwehr-Orientierungsmarsches. Damals hatte die Jugendwehr 38 Mitglieder, davon zwölf Mädchen. Im Jahr 2006 stand dann mit Melanie Kaiser erstmals eine Frau an der Spitze der Jugendfeuerwehr, es folgten weitere Erfolge bei diversen Wettbewerben.

Carina Seifert erinnerte aber auch an Erfordernisse wie den Bau einer Unterflurhydranten-Attrappe im Jahr 2015, weil die Jugendfeuerwehr aufgrund des Sporthallenneubaus nicht mehr auf ihrem Platz üben konnte und nach Päse und Ohof ausweichen musste. Und auch eine Pumpenattrappe wurde geschaffen für den Transport im Mannschaftstransportwagen mit extra geringem Gewicht, damit sie von den Jugendlichen getragen werden kann. Zudem sanierte man von 2016 bis 2019 mit viel Engagement in der Freizeit und in Eigenregie die Räume der Jugendwehr.

Einsatz auf der Bühne

Bei der Feier waren unter den Gästen auch viele Gründungsmitglieder der Meinerser Jugendfeuerwehr und neben Samtgemeindebürgermeister Montzka als Ehrengäste auch Samtgemeindebrandmeister Sven Mayer sowie Kreisjugendfeuerwehrwartin Bianca Röder. Zwischendurch gab es vier sehr unterhaltsame Sketche der Jugendlichen zum Leitbild der Feuerwehr: Je ein Sketch beschäftigte sich dabei mit den Bereichen Retten, Löschen, Bergen und Schützen. Im Mittelpunkt stand dabei Florian Flamme, ein elfjähriger Jugendfeuerwehrmann.

Montzka betonte in seinem Grußwort: „Wir als Samtgemeinde können nur die Rahmenbedingungen für die Jugendfeuerwehren schaffen, das inhaltliche Leben füllen die Kameraden.“ Es gebühre Dank für viele tausend Stunden ehrenamtlichen Dienst in der Nachwuchsarbeit. Es sei eine tolle Aufgabe, der Jugend eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen.

Die Ehrungen

Auch Ehrungen gab es noch: Ausgezeichnet wurden Klaus Wilhelm Ahrens, Jürgen Bosch, Gerhard Timm und Hans-Jürgen Wiedenroth mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes Niedersachsen für 50-jährige Verdienste. Außerdem erhielt Hans Hermann Ahrens das Abzeichen für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen.

Von Chris Niebuhr