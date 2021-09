Meinerwen

Azubis fehlen in nahezu allen Berufen. Im Waldbad Meinersen hat jetzt Yaser Gerami eine nicht alltägliche Ausbildung begonnen. Der Iraner, der in Uelzen wohnt und nahezu täglich pendelt, wird dort innerhalb von drei Jahren zum Fachangestellten für Bäderbetriebe – ehemals Schwimmmeister – geschult. Diesen Job übte der 38-Jährige bereits 18 Jahre lang im Iran aus, wie er sagt. Kein Wunder also, dass er seit seinem Eintreffen in Deutschland im Jahr 2018 einen ähnlichen Berufswunsch hegt.

Ehrenamtlich als Schwimmmeister-Assistent gearbeitet

„Ich habe in Uelzen ehrenamtlich als Schwimmmeister-Assistent gearbeitet“, erzählt Gerami. Er absolvierte sein Silber-Abzeichen mit Tauchen, Abschleppen, Wiederbelebung und begann dann, Bewerbungen für eine Ausbildung zum Schwimmmeister, also zum heutigen Fachangestellten für Bäderbetriebe, zu schreiben. „100 Kilometer im Umkreis von Uelzen habe ich mich beworben“, berichtet er. Eine Zusage erhielt er aus Meinersen und eine aus Braunschweig.

Der 38-Jährige entschied sich für das Waldbad und arbeitet dort jetzt als Azubi seit dem 1. August gemeinsam mit Waldbad-Chef Thomas Pratzer und Kollege Jamel Ouertani im Trio. Im Winter – wenn das Freibad geschlossen hat – tummelt sich der 38-jährige Azubi dann im Hallenbad in Braunschweig. „Das dortige Bad, die Wasserwelt, kooperiert mit dem Waldbad“, erklärt Gerami Hintergründe.

Der Iraner verließ gemeinsam mit seiner Frau die Heimat wegen der „radikal-islamischen Diktatur der Mullahs“, sagt er. Während seine Frau in Uelzen in der Orthopädie-Technik arbeitet, fand er die Ausbildungsstelle in Meinersen. Die Wege von Uelzen nach Meinersen und retour sind lang – deshalb schläft der Iraner ab und an in einer Hütte auf dem Waldbad-Gelände. „Ich habe mir dort ein Klappbett aufgestellt“, sagt er und bedauert: „Manchmal sehe ich meine Frau mehrere Tage gar nicht.“

Aufsicht an den Becken ist gewährleistet

Der 38-Jährige umreißt seine Aufgaben. „Aufräumen, putzen, kassieren, Schwimmkurse und jeden Montag und Mittwoch Aqua-Jogging gehören dazu“, zählt er auf. Genauso geschult wird er laut Thomas Pratzer in Bädertechnik, und er muss die Wasseraufbereitungsanlage beherrschen lernen.

Am Wichtigsten aber ist für den Iraner die Aufsicht. „Du kannst zehn Jahre hier oben auf der Aussichtsplattform sitzen, Ausschau halten, und nichts passiert“, sagt er. „Kommt dann aber der Moment, dass jemand im Wasser in Gefahr ist, dann musst du da sein.“ Und das ist Grund für die Waldbad-Mannschaft, in zwei Schichten von 6 bis 15 Uhr und von 12 bis 20 Uhr und stets zu Zweit zu arbeiten, so dass die Aufsicht an den Schwimmbecken immer gewährleistet ist.

Hundeschwimmen am 19. September Rund 50 Kinder lernten trotz Corona-Maßnahmen in diesem Jahr im Waldbad Meinersen schwimmen. Jetzt endet dort die Saison. Die Einrichtung schließt ihre Tore am Mittwoch, 15. September. Am Sonntag, 19. September, werden sie aber noch einmal geöffnet – für das beliebte Hundeschwimmen. Nach vier Tagen ohne Betrieb hat sich das meiste Chlor aus dem Badewasser verflüchtigt, die nächsten Gäste können deshalb kommen. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr erobern die Fellnasen die Wasserbecken. Zwei- und Vierbeiner sind bei diesem Hundeschwimmen willkommen. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Hund und einen Euro pro Begleiter.

Fachangestellte für Bäderbetriebe verdienen anfangs etwa 2300 Euro, das steigert sich dann bis 2800 Euro, weiß Gerami. Sein Ziel ist es nun, in drei Jahren die Prüfung zu bestehen. Mindestens genauso wichtig ist es für ihn, „richtig Deutsch zu lernen“, versichert er. Diese Sprache beherrscht er aber eigentlich schon recht gut – ein Kompliment, das ein breites Lächeln auf sein Gesicht zaubert.

Von Hilke Kottlick