Jetzt ist es raus: Die Gifhorner Polizei hat die Ursache für den Brand eines Wohnhauses in Müden am Neujahrsmorgen ermittelt.

Brandursache ermittelt: Wegen eines technischen Defekts stand dieses Wohnhaus in Müden am Neujahrsmorgen in Flammen. Quelle: Hilke Kottlick