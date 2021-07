Wirtschaftlichkeitsprüfung für Meinersens Mensa

Meinersen

Auf der Agenda des Meinerser Samtgemeinderats standen ein paar Schulthemen. Es ging um Mensa und Außendarstellung, Ausstattung und System-Administrator.

Hinsichtlich des Mensabetriebs beauftragte der Rat die Verwaltung, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der möglichen Alternativen – Verpachtung an einen Privatunternehmer, Eigenbetrieb durch die Samtgemeinde oder Ausgliederung in eine Mensabetriebs-GmbH – vorzunehmen, um finanzielle Fehlentscheidungen zu vermeiden. Zudem ist ein Projektplan zu erstellen.

Ein Flyer stellt die Stärken der unterschiedlichen Schulformen vor

Mit einem gemeinsamen Flyer werden künftig die Stärken unterschiedlicher Schulformen veranschaulicht. Daneben wird die Außendarstellung mittels eines Strategiepapiers (Campus 2.0) verbessert und so die Attraktivität erhöht. Beides übernimmt das Markenstudio Network Communications. Dessen fertiges Konzept wird im Herbst im Samtgemeinderat vorgestellt.

Die Samtgemeinde stellt dem Landkreis Gifhorn Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 72 471 Euro für die befristet ausgeschriebene Stelle eines Systemadministrators für die Schulen im IT-Verbund bereit. Sollte der Landkreis die Stelle nicht besetzen können, schaut man sich selbst nach einem geeigneten Kandidaten für eine bis Ende 2024 befristete Stelle um oder beauftragt eine externe Fachfirma. 68 150 Euro bewilligte der Rat über den Digitalpakt Schule außerplanmäßig für mobile Leihgeräte für Lehrkräfte, die schulgebunden zum Einsatz kommen. Die vorgelegte Liste für die Ausstattung der Schulen im kommenden Jahr beschloss der Rat mit den vom Schulausschuss erarbeiteten Prioritäten.

Weitere Beschlüsse:

Zur neuen Gleichstellungsbeauftragten berief der Samtgemeinderat einstimmig Barbara Haferkamp-Weber. Die Wendeburgerin hatte zuletzt die gleiche Aufgabe als Elternzeitvertretung in der Samtgemeinde Papenteich übernommen.

Für den Bau von zwei E-Ladesäulen am Rathaus bewilligte der Rat 17 000 Euro überplanmäßig im laufenden Haushaltsjahr, für den Kauf von Kochöfen und einer Geschirrspülanlage für die Meinerser Mensa sogar 32 000 Euro.

Der Samtgemeinderat erklärte die Samtgemeinde einstimmig zum „Sicheren Hafen“ und bekäftigte so die Unterstützung von Geflüchteten. Zudem wolle man sich, soweit möglich, für sichere Fluchtwege, staatliche Seenotrettung und menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten einsetzen.

Die Feuerwehr-Gebühren werden künftig anders abgerechnet

In der Neukalkulation des Gebührentarifs für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehren außerhalb der unentgeltlichen Pflichtaufgaben legte der Rat geschlossen fest, dass Personalkosten zu 100 Prozent und Fahrzeugkosten zu 85 Prozent zu erstatten sind.

Vor zwei Jahren erschien es dem Samtgemeinderat noch zu teuer, die Friedhofskapelle in Meinersen zu erneuern. „Jetzt ist Meinersen aber in der Dorferneuerung“, warb Ilse-Marie Schmale (CDU) dafür, das Projekt doch anzugehen. In Flettmar habe das sehr gut geklappt. Der Rat stimmte zu.

Von Ron Niebuhr