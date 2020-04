Wie die DRK-Kita in der Corona-Krise den Kontakt zu den Kindern hält

Ohof

Die Erzieherinnen der DRK Kindertagesstätte Ohof möchten trotz der Coronakrise mit ihren Schützlingen in Kontakt bleiben, denn „Kontakt und Beziehung sind unser wichtigstes Handwerkszeug als Erzieherinnen“, so Einrichtungsleiterin Isabelle Franke. Dafür haben sie Ideen entwickelt, wie das trotz Kontaktverbot und Kita-Schließung machbar ist.

LöwenherzTV auf der Homepage

Anstelle des Morgenkreises gibt es jetzt „LöwenherzTV“ auf der Homepage der Kita und auf der YouTube Seite des DRK-Kreisverbandes Gifhorn – das sind Filme mit Liedern und Bastelideen. „So können die Kinder auch Zuhause kreativ tätig sein und ihre Kunstwerke an Erzieherinnen schicken“, sagt Isabelle Franke. Und die Bilder werden dann in den Fenstern der Kita aufgehängt, sodass Spaziergänger sie sehen können. Eine Folge von LöwenherzTV ist bereits online, eine zweite ist fertig gedreht und die dritte ist in Vorbereitung.

Kontakt trotz Kontaktsperre: Die DRK Kita Ohof hat sich verschiedene Projekte einfallen lassen, damit die Kinder und die Erzieherinnen in Beziehung bleiben. Quelle: DRK Kita Ohof

Ausleihe von Spielsachen

Zudem bietet die Kita eine Ausleihe über den eigenen Zaun an. Die Kinder sollen anrufen und sagen, was sie aus der Tagesstätte gerne ausleihen möchten. Bücher, CDs, Spiele oder Bastelpakete werden dann in eine Jutetasche gepackt und an den Zaun der Kita gehängt. Dort können sie von den Kindern und Eltern kontaktlos abgeholt werden. „Der Zuspruch von Eltern und Kindern war so groß, dass wir als Team jetzt daraus ein Projekt machen möchten unter dem Titel ,Hallo, hier ist...’“, berichtet Isabelle Franke. Die Kinder wurden in einem Brief gebeten, „uns alleine anzurufen oder ihren Eltern einen Brief beziehungsweise eine Mail an die Kita-Adresse kita-ohof@drk-gifhorn.de zu diktieren“, so dass Pädagogen und Kinder schriftlich in Kontakt bleiben können.

Beziehung pflegen

Das pädagogische Team hofft, auf diese Weise nicht total von den Kindern und ihren Familien entfremdet zu sein, wenn nach der langen Pause endlich ein Wiedersehen möglich ist, „denn so eine Pause bedeutet für uns in der Kita erneute Eingewöhnung und eine neue Gruppenfindung“, sagt Isabelle Franke. Zumal die intensiven Erlebnisse der Kinder in dieser Zeit so verändernd sein könnten, „dass wir uns erhoffen, durch unsere Präsenz eine Art ,Anker’ für die Kinder und Familien zu bilden.“ Deshalb bietet die Kita auch weiterhin Elterngespräche am Telefon an.

Von Annika Cordes