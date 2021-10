Wie der Naturlehrpfad in Meinersen aufgewertet werden soll

Meinersen

Sie bleiben am Ball, um den Naturlehrpfad in Meinersen auf Vordermann zu bringen. Jetzt traf sich erneut die Arbeitsgruppe um die Mitinitiatorin und Meinerser Ratsfrau Jana Laske. Eine Arbeitsgruppe, die es in sich hat: Fachleute vom Nabu, der Kreis-Archäologie Gifhorn, vom ASV Meinersen, dem Nabu-Kreisverband, der TU Braunschweig, den Grünen, SPD und der Verwaltung gehören dazu. Gemeinsames Ziel ist es laut Laske, das Gelände an Oker und Fischpass aufzumöbeln, neue Ideen und Strategien zu entwickeln und weitere Angebote zu schaffen.

Geplant: Reparatur des Bootsanlegers

Bereits im Verlauf des ersten Treffens waren die Reparaturen des Bootsanlegers und der Aussichtsplattform angedacht worden. Außerdem überlegten die Mitstreiter, geführte Spaziergänge am Lehrpfad anzubieten zu den Themen Natur und Kultur. Mögliche Themen sind Fischfang, der Lehrpfad vom Kanu aus, Pflanzen, tierische Wintergäste oder Biber und Co. Nachdem die Runde nun zum zweiten Mal getagt hat, gibt es Laske zufolge neue Themen.

Hier ist die Durchgängigkeit für Wanderfische gewährleistet: Die Tafel verweist auf Fischtreppen. Quelle: Hilke Kottlick

„Es soll ein neuer Name für den Naturlehrpfad gefunden werden“, nannte sie einen Vorstoß. Auch die Gestaltung der Natur- und Lehrtafeln wurde angesprochen. „Beschädigte Tafeln werden ersetzt“, sagt Laske. „Für neue Tafeln werden inhaltlich durch Zusammenarbeit mit dem Sibylla-Merian-Gymnasium und den jeweiligen Experten einzelne Themen erarbeitet.“ Klaus Borchert informierte Laske zufolge darüber, dass der Nabu ein Treffen mit Kindern am Naturlehrpfad plant „um zu erfragen, was sie sich dort wünschen würden“. Und damit Spaziergänger und Touristen weitergehende Infos abfragen können, ist außerdem vorgesehen, die Lehrtafeln mittelfristig mit QR-Codes auszustatten.

Treffen der Profis Am zweiten Treffen zum Thema Naturlehrpfad Meinersen nahmen Profis aus vielen verschiedenen Bereichen teil. Mit dabei waren laut Jana Laske zufolge Fachleute wie Klaus Borchert vom Nabu, Ingo Eichfeld von der Kreis-Archäologie Gifhorn, Wolfgang Geuke vom ASV Meinersen, Florian Preusse vom Nabu-Kreisverband, Professor Dr. Frank Suhling von der Landschaftsökologie der TU Braunschweig, Pesi Daver (Grüne), Wilfried Voiges und Janine Blänkner (SPD) sowie Verwaltungsmitarbeiter Jonas Tietge.

Aussichtsplattform komplett neu aufbauen

Die Expertenrunde sprach laut Laske erneut über die Aussichtsplattform. „Sie soll komplett neu aufgebaut werden, analog der Aussichtsplattform zwischen Hillerse und Volkse.“ Weiterhin sprachen sich die Teilnehmer dafür aus, dass künftig Hinweisschilder auf das Naturschutzgebiet aufmerksam machen, „damit Besucher ihr Verhalten entsprechend anpassen können“. Angedacht wurde laut Laske zudem die Anlage von drei Rundwegen durch Meinersen.

Geplant: Die Hinweisschilder am Lehrpfad in Meinersen sollen erneuert werden. Quelle: Hilke Kottlick

Auch Müll war Thema. Danach sollen entsprechende Behälter mit Deckeln installiert werden, damit Raben und Waschbären den Abfall nicht verteilen. Letztlich sprach sich laut Laske die Runde dafür aus, das Thema „Altes Wehr“ mit in das Dorferneuerungsprogramm aufzunehmen.

Abschließend ermuntert die Ratsfrau Einwohnerinnen und Einwohner, sich mit Ideen und Vorschlägen an die jeweiligen Teilnehmer oder an Verwaltungsmitarbeiterin Janine Blänkner zu wenden.

Von Hilke Kottlick