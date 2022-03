Wie Bauhof-Mitarbeiter und Gartenbesitzer im Landkreis Gifhorn in den Frühling starten

Meinersen

Spielplätze auf Vordermann bringen, Blumenwiesen vorbereiten, Friedhöfe pflegen – auch die Bauhöfe starten derzeit in den Frühling. Genauso wie in den Gärtnereien und Blumenhöfen mit dem leuchtenden Heer von Stiefmütterchen, Osterglocken und Hornveilchen liegt der Fokus der Mitarbeiter auf dem Frühlingsanfang.

Aussaat für Blühwiesen

„Wir sind zurzeit schon mit der Anlage von Blühwiesen beschäftigt“, berichtet Thomas Mink. Der Chef des nagelneuen Bauhofs in der Samtgemeinde Meinersen weiß, dass die Aussaat witterungsabhängig ist. „Leichte Nachtfröste sind nicht so schlimm“, sagt er. Ausschlaggebend seien Temperaturen von mindestens sieben bis zehn Grad tagsüber. „Wir haben bei der Anlage der Wiesen voriges Jahr eine mehrjährige Aussaat gewählt“, ergänzt Mink. Fazit für dieses Jahr sei es deshalb, dass die Bauhof-Truppe nur etwas nachsäen müsse.

Auch der langen Lieferzeit des Saatgutes von anderthalb Monaten im Vorjahr habe Mink in diesem Jahr ein Schnäppchen geschlagen: „Wir haben bereits voriges Jahr das Saatgut für diesen Sommer gekauft und es eingelagert.“ Und damit die Blumen und Pflanzen der Blumenwiesen auch den Tisch für Wildbiene und Hummel, Schmetterling und Hornisse reichlich decken, „haben wir uns von Florian Preusse, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes, hinsichtlich der Auswahl der Mischungen fachlich beraten lassen“, berichtet Mink.

21 Blumenwiesen Meinersen Bauhof-Mitarbeiter sorgen jetzt im dritten Jahr in Folge dafür, dass zahlreiche Insekten auf Blühwiesen Nahrung finden. Ob auf Friedhöfen, Kreiseln, Rasenflächen oder als kleine Blühstreifen am Rande von Beeten säen sie die Wiesen aus. Bauhof-Leiter Thomas Mink zählt 21 Flächen auf – „es sind insgesamt 6900 Quadratmeter“, sagt er. In fast allen Orten erfreuen sich Blumenwiesen zunehmender Beliebtheit. Laut Auskunft des Nabu freut das besonders die Tierwelt vom Igel bis zum Schmetterling. Tipp dazu: Wer seinen Rasen in eine blühende Wiese verwandeln möchte, sollte im Frühjahr die Rasenfläche kräftig vertikutieren, so dass nur noch Grasstoppel übrig bleiben. Für die Anlage der Blühwiese reichen fünf bis zehn Gramm Saatgut pro Quadratmeter. Nach dem Aussäen den Boden per Walze oder Fußbrettern festigen. In den ersten vier bis sechs Wochen stets feucht halten.

Spielplätze kontrollieren

Die 13 Männer des Bauhofes packen aber auch an weiteren Plätzen der Samtgemeinde jetzt im Frühling kräftig zu. „Wir kontrollieren die öffentlichen Spielplätze genauso wie die in den Kindergärten und Schulen“, so Mink. Defekte Geräte würden repariert und gegebenenfalls ausgetauscht. Zuständig ist der Bauhof auch für die Friedhöfe. „Dort ist zurzeit aber noch relativ wenig zu tun“, verweist Mink auf bereits geschnittene Hecken. „Das Mähen des Rasens folgt erst später, wenn es wärmer ist und das Gras wieder wächst.“

Mitarbeiter wie David Bartels übernehmen laut Mink aber auch kleinere Arbeiten. Auf dem Friedhof in Ohof repariert er Zäune und verlegt Steine rund um den Glockenturm.

Gelb zieht die Blicke der Kunden und die Bienen an

Ein Meer farbenprächtiger Frühlingsblumen lockt Kunden bereits in die Gärtnereien. „Zum Auspflanzen für Balkon, Terrasse oder Garten eignen sich jetzt bereits Stiefmütterchen, Hornveilchen und die Zwiebelblüher wie Osterglocken, Tulpen und Hyazinthen“, gibt Brigitte Becker vom Blumenhof, gelegen in Neubokel bei Gifhorn, Tipps. Als immer wiederkehrenden Trend sieht sie bei Frühlingsblumen die Farbe Gelb: Gelbe Blumen leuchten besonders intensiv und ziehen nicht nur die Blicke der Kunden auf sich, sondern genauso eine Vielzahl von Bienen, die ebenfalls als Frühlingsboten von einem benachbarten Imker durch die geöffneten Fenster in die Gewächshäuser des Blumenhofes fliegen. Aber auch andere Farben können durchaus im Trend sein, weiß die Blumenfrau aus Erfahrung. So „setzen viele auch auf weiß und damit auf edel“, sagt sie.

Blumenhof: Schon am frühen Morgen kaufen die Kunden erste Frühlingsboten. Quelle: Hilke Kottlick

Während die Kundinnen und Kunden zurzeit im Blumenhof vorrangig Stiefmütterchen und Hornveilchen kaufen, gibt es dort später auch Gemüse und Kräuter, informiert Brigitte Becker. Sie empfiehlt aber, mit dem Auspflanzen zu warten, bis die Eisheiligen vorbei sind: In den Nächten zwischen dem 11. und dem 15. Mai kann es regionalen Bauernregeln zufolge noch einmal Frost geben.

Von Hilke Kottlick