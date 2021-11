Werden in Ettenbüttel Steuergelder verbrannt?

Ettenbüttel

„Ich glaube, in Ettenbüttel werden Steuergelder richtig gut verbrannt“, meint Christian Schacht. Der Ettenbütteler berichtet, dass die Firma FNOH in dem kleinen Ort vor kurzem Glasfaserleitungen verlegt hat. Wenig später kam laut Schacht eine zweite Firma „und buddelte alles wieder auf und legte eine neue Glasfaserleitung daneben“. Für ihn sei das nicht nachzuvollziehen, so der Ettenbütteler. Er hofft jetzt auf Aufklärung.

Genau die liefert Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. Er informiert, dass der Kreis derzeit den Ausbau eines eigenen Glasfasernetzes unter der Marke Giffinet koordiniert. Das wird laut Walter „in Form eines Ringnetzes“ durch das gesamte Kreisgebiet verlaufen.

Hauptverteiler in Ettenbüttel

Dieser von Bundes- und Landesmitteln geförderte Ausbau dient laut Walter zur Versorgung von unterversorgten Adressen, die durch den Markt nicht ausreichend erschlossen werden können. „Die Ausbaumaßnahmen in Ettenbüttel sind erforderlich, um dahinter liegende Ortschaften wie beispielsweise Leiferde mit dem nördlichen Teil des Netzes zu verbinden.“ Das heißt Walter zufolge, dass es sich bei den Leitungen des Landkreises, die durch Ettenbüttel verlaufen, um Hauptleitungen handelt. Ferner befinde sich der Hauptverteiler für die Samtgemeinde Meinersen in der Ortschaft Ettenbüttel.

„Selbstverständlich stimmen sich die FNOH-DSL Südheide und der Landkreis Gifhorn bei Verlegemaßnahmen ab“, sagt der Erste Kreisrat. „Jedoch ist eine zeitgleiche Ausbaumaßnahme leider nicht immer möglich, zumal bei dem kreiseigenen und geförderten Ausbau Richtlinien zur Dokumentation eingehalten werden müssen, beispielsweise zur Visualisierung von Daten und Anfertigung von georeferenzierten Fotos.“

Gewisse Stellen mehr als einmal geöffnet

Dies können dem Ersten Kreisrat zufolge die Baukolonnen der FNOH „leider nicht umsetzen, sodass das Bauunternehmen der FNOH nicht für den Landkreis mit verlegen kann“. Deswegen sei es unglücklicherweise nicht zu vermeiden, „dass gewisse Stellen mehr als einmal geöffnet werden“, sagt er und zeigt sich dabei überzeugt, dass „der Nutzen aus den Baumaßnahmen aber für alle Anwohner sichtbar wird, da daraus ein großflächiges Glasfasernetz resultieren wird“.

Von Hilke Kottlick