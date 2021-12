Weihnachtsgruß der Flutopfer aus dem Ahrtal bei den Helfern der Dalldorf Classics

Dalldorf

„Die haben doch bestimmt Besseres zu tun, als sich bei uns zu melden“, war Rolf Hoyer, Vorsitzender der Dalldorf Classics, ganz überrascht über den Gruß aus dem Ahrtal. Tischlermeister Hans-Joachim Hülsmann, Brigitte Stratmann und Familie Angerer aus Bad Neuenahr haben über Hoyers Freund Dr. Bernhard Stölzel einen Weihnachtsgruß nach Dalldorf geschickt und sich noch einmal für die große Hilfe im August und September kurz nach der Flutkatastrophe bedankt.

Mehr als 15 000 Euro hatten Hoyer, Karsten Krause und Egidio Fiore bei zwei Besuchen direkt an die drei Opfer der Flut übergeben. Bei der Rallye der Dalldorf Classics und dann noch mal bei der Oldtimer-Meile in Gifhorns Innenstadt im August war die Summe zusammen gekommen, „und das ist bislang alles an Geld, was die Familien bekommen haben. Von dem Geld der großen Spendensammlungen oder der staatlichen Hilfe ist noch nichts angekommen“, ärgert sich Hoyer über die bürokratischen Hürden. „Wie auch, wenn jemand tausende von Anträgen bearbeiten soll, aber nicht mal einen Computer zur Verfügung hat“, berichtet er von der Situation in Ämtern und Behörden, die teilweise ebenfalls von der Flutkatastrophe betroffen waren.

Der Tischlermeister kann seine Werkstatt wieder nutzen, hat aber kein Material

Der Tischlermeister hat von den 4 100 Euro, die die drei Dalldorfer ihm Mitte September überbracht hatten, seine Werkstatt wieder in Gang gebracht. „Der Bedarf an seiner Arbeit ist riesig“, verweist Hoyer auf Türen, Fensterrahmen und mehr, die überall benötigt werden, „aber er kommt nicht an Material“. Der Plan, die zerstörten Häuser vor dem ersten Frost winterfest zu bekommen, sei nicht aufgegangen. „Mein Freund Dr. Stölzel berichtet, dass er in seiner von der Flutkatastrophe betroffenen Arztpraxis nach wie vor keine Heizung hat, und eine Eingangstür hat er auch nicht.“ Zum Glück liegen die Praxisräume im Obergeschoss, sie waren nicht betroffen.

Familie Angerer mit den beiden kleinen Kindern

Persönliche Hilfe in Bad Neuenahr: Brigitte Stratmann (2.v.r.) bekam von Dalldorf Classics und dem Motorflugclub Salzgitter 5.550 Euro. Quelle: Dalldorf Classics

– sie hatte das Haus gerade erst vor zwei Jahren gekauft – lebt mittlerweile in einem der Tiny-Houses, die als provisorische Unterkünfte zur Verfügung gestellt wurden. Brigitte Stratmann, deren Mann wenige Meter von ihr in ihrem eigenen Haus ertrunken war, kann ihr Haus nach wie vor nur eingeschränkt nutzen.

Im Spätsommer sollen die drei Familien eine Woche in der Südheide Urlaub machen

Das Eis war schnell gebrochen: Daniela Angerer mit ihren beiden kleinen Kindern war von der Spende total gerührt. Quelle: Dalldorf Classics

Inzwischen hat Hoyer den nächsten Plan geschmiedet: „Die drei Familien kommen im Spätsommer für eine Woche nach Gifhorn, um hier ein bisschen Urlaub zu machen – wir haben sie eingeladen.“ Die Privatunterkünfte sind bereits geklärt, und mit Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich hat Hoyer auch schon gesprochen: „Wir möchten gerne einen Empfang im Rathaus.“

Von Christina Rudert