Jetzt ist passiert, was Veronika und Werner Bruns aus Ohof eigentlich zu Ostern geplant hatten. Die etwa neun Meter hohe Nordmann-Tanne in ihrem Garten wurde gefällt. Der schön gerade gewachsene Baum wird nun aber kein Opfer der Osterfeuer-Flammen. Die Tanne hat noch einen Weihnachts-Job zu erledigen – sie wird während der Adventszeit für Besinnlichkeit sorgen, aufgestellt auf dem Schlosshof in Gifhorn.

Langjährige Tradition in der Kreisverwaltung

Wie es dazu kam, schildert Landrat Dr. Andreas Ebel. Danach ist es in der Kreisverwaltung langjährige Tradition, in der Weihnachtszeit einen oder mehrere Tannenbäume auf dem Schlosshof aufzustellen. „Darauf wollten wir auch in diesem Jahr nicht verzichten“, teilt Ebel mit. Bei der Suche nach dem richtigen Baum sind dem Landrat zufolge zumeist die Landkreis-Mitarbeiter behilflich. Danach erfolgt jährlich die Aufforderung, intern Bescheid zu geben, wo ein geeigneter Baum stehen könnte. In diesem Jahr war das laut Ebel in Ohof der Fall.

Zur Galerie Das war schon eine ganz schöne Aktion in Ohof: Veronika und Werner Bruns haben ihre Nordmann-Tanne als Weihnachtsbaum für den Schlosshof gestiftet. Jetzt wurde der mächtige Baum gefällt.

Das bestätigt Veronika Bruns. Eine Kreismitarbeiterin hatte von der gerade gewachsenen Nordmann-Tann in Ohof gehört. Ein Kollege aus der Gebäudewirtschaft des Landkreises nahm daraufhin die Tanne in Ohof unter die Lupe. Sein Urteil lautete: „Geeignet für den Schlosshof in Gifhorn.“

Und bereits einen Tag später rückte Rüdiger Bünte vom Fachbereich Bauwesen mit vier Kollegen und einem Mitarbeiter aus der Straßenmeisterei in Ohof an. Vor Ort war es offenkundig – das war nicht der erste hohe Baum, den diese Männer gefällt haben. Ruckzuck packten sie an: Zuerst wurde der untere Kreis der Nordmann-Tanne abgesägt. Dann ging es an den Stamm, und keine fünf Minuten später krachte es und der Baum fiel ächzend zu Boden. Per Kran wurde er auf den mitgebrachten Hänger gehievt, ausgerichtet, und ab ging es zum Schlosshof nach Gifhorn.

„Ich habe 20 Ringe gezählt“

Mit ein wenig Wehmut verfolgte das Ehepaar Bruns die Fäll-Aktion der Tanne. „Ich habe 20 Ringe gezählt“, stellt Werner Bruns das Alter dieses Baumes fest. Er hatte die Tanne zu Weihnachten stets geschmückt. Hoch hinauf stieg er laut Veronika Bruns dafür auf die Leiter. „Zwölf Ketten mit jeweils 15 Kerzen“ brachte er an, berichtet sie. „Und wenn er oben war, stellte er oft fest, dass eine der Kerzen nicht brannte und er musste wieder runter“, erinnert sie sich schmunzelnd an die Adventszeit, die mit dem „Anleuchten“ dieser Tanne begann. „Am Sonnabend vor dem ersten Advent haben wir dazu die Nachbarn an unseren beleuchteten Baum eingeladen“, blickt sie zurück. In dieser Weihnachtszeit soll die Nordmann-Tanne aus Ohof nun den Schlosshof in Gifhorn beleuchten. Anlass für Veronika Bruns, ihre Tanne dort auf jeden Fall noch einmal zu besuchen.

