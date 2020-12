Seershausen/Müden

Bevor Weihnachtsbäume rund um das Fest der Feste für ein paar Tage oder Wochen Freude bereiten, haben Anbauer wie Timm Deister aus Seershausen jahrelange Arbeit in die Aufzucht gesteckt. Für ihn, seine Familie und Mitarbeiter ist das ganze Jahr Weihnachten. Der Klimawandel und die Corona-Krise schaffen zusätzlichen Handlungsbedarf.

Die Morgensonne taucht die Nordmanntannen-Plantage in warmes Licht. „Wir standen hier auch schon stiefeltief im Wasser“, sagt Timm Deister. Das war im nassen Jahr 2017. Heute bleiben er, sein Sohn Jan-Christian und ein Mitarbeiter trocken, wenn sie die Nordmanntannen umsägen und für den bevor stehenden Transport zu den 15 Verkaufsständen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg einnetzen. Nur der Wind fegt ordentlich über das Feld.

Auf dem Feld am Ende der Triftstraße, auf dem Timm Deister heute anpackt, wird sich einiges ändern. Dort wird der Seershäuser im kommenden Jahr eine Beregnungsanlage installieren. So wie beim anderen Feld an der Triftstraße am Ortsrand, wo zahlreiche Düsen oberhalb der Baumspitzen zu sehen sind. Dort ist ein Meer aus sattem Grün, während in den Wäldern rund um Müden immer mehr Kiefern braune Kronen haben. Doch Deisters Beregnung hat nichts mit der Dürre der vergangenen Jahre zu tun.

Zu frühes Austreiben birgt Gefahr von Frostschäden

Vor 15 Jahren stellte Deister seine vier Flächen mit insgesamt 5,5 Hektar nahezu komplett um. „Der Kunde will zu 95 Prozent Nordmanntanne, weil sie nicht nadelt.“ Und sie lasse sich gut in Form schneiden. Nur eines mag dieser Baum nicht: späten Frost im Frühjahr. Und da spielt der Klimawandel nun rein. Dieser sorge mit seinem Temperaturanstieg dafür, dass die Bäume immer früher austreiben – und in die Zeit der Eisheiligen und somit späten Fröste geraten, der die jungen Triebe schädigt. Ein Problem, das auch Obstbauern kennen. Wie diese lässt Deister seine Weihnachtsbäume besprinklern, weil das Wasser einen wärmenden Schutzpanzer um die Nadeln legt. Hoher technischer „ Aufwand für drei bis vier Tage im Jahr“.

Bäume bloß nicht verwöhnen

Wegen der Dürre brauche er die Beregnung nicht, sagt Deister. „So hoch wie der Baum ist, so tief wurzelt er auch“, sagt der Seershäuser. In den ersten beiden Jahren bekomme der Baum mal etwas Wasser, aber „verwöhnen“ kommt nicht in Frage. Die Pflanze soll von sich aus tief genug wurzeln. Kümmern müsse sich sein Mitarbeiter über das ganze Jahr so schon genug. Er steckt zum Beispiel mit Wäscheklammern an jeden Baum oben einen Holzstab, damit Vögel sich nicht auf die Baumspitze setzen, sondern auf eben jenen Stab.

Was die Corona-Krise bewirken könnte

Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen: Vieles neu macht in der nun bevorstehenden Verkaufssaison die Corona-Krise. Und: Deister stellt sich darauf ein, dass mehr Leute als sonst Weihnachtsbäume kaufen könnten, weil sie nicht über die Feiertage weg fahren. Allerdings könnte er nicht auf Teufel komm raus mehr Bäume verkaufen: „Dann fehlen die in den kommenden Jahren.“ Denn so schnell lassen sich verkaufte Bäume nicht ersetzen, die müssen ja erstmal wachsen. Eine Angebots-Krise ähnlich wie beim Grippe-Impfstoff sieht er allerdings nicht heraufdämmern: „Jeder bekommt seinen Weihnachtsbaum.“ Und eine höhere Nachfrage müsse nicht automatisch einen höheren Preis bedeuten. „Die Erntekosten sind nicht höher als in den Jahren zuvor.“

Von Dirk Reitmeister