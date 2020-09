Meinersen/Ehra-Lessien

Da war die Begeisterung ebenso groß wie die neu gewonnene Mobilität: Uwe Thiem von der Fahrradwerkstatt in Meinersen und seine Mitarbeiter Ulrich Dörges und Walter Werner spuckten jetzt mächtig in die Hände, um gebrauchte Drahtesel wieder flott zu machen – für Flüchtlinge in Ehra-Lessien. Diesen Plan habe Thiem gemeinsam mit Ute Morf vom Integrationsbüro geschmiedet, berichtet David Radke, Koordinator im Team von Lutz Hesse, Chef des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales in der Samtgemeinde Meinersen.

In Sachen Austausch besteht für Sozialarbeiter und Flüchtlingshelfer kreisweit bereits sei Jahren ein funktionierendes Netz. Auf diesem Wege habe offenbar eine Sozialarbeiterin aus Ehra-Lessien darüber informiert, dass es im dortigen Flüchtlingsheim mit derzeit 170 Menschen an Fahrrädern mangele. Anlass für die Helfer um Thiem in der Meinerser Fahrradwerkstatt zwölf Fahrräder fahrtüchtig und verkehrssicher herzurichten und sie den Flüchtlingen in Ehra-Lessien zur Verfügung zu stellen. Dort sind laut Radke Fahrmöglichkeiten dringend nötig, denn die Wege sind weit. Um von der Flüchtlingsunterkunft zur Bushaltestelle zu gelangen, müssen zwei Kilometer bewältigt werden, zum nächst gelegenen Supermarkt sind es laut Radke sieben Kilometer und „eine Fahrt nach Gifhorn gleicht einer Tagesreise“.

Im Flüchtlingscamp sind zur Zeit nur wenige Fahrräder vorhanden

Nachdem die Schule wieder begonnen hat, sind außerdem viele Schüler täglich mit dem Bus unterwegs. „Wer zu den Glücklichen gehört und ein Fahrrad besitzt, kann den Weg zur Bushaltestelle schnell und bequem zurücklegen“, sagt Radke. Die Erwachsenen, die ein Fahrrad ihr Eigen nennen, „sind mobil und haben damit die Möglichkeit, auch Einkäufe gut zu transportieren“.

Kein Wunder also, dass die Stahlrösser im Flüchtlingscamp willkommen sind, vor allem auch vor dem Hintergrund, „dass wir hier zurzeit nur wenige Fahrräder haben“, wie es Horst Trzonnek bedauert. Er engagiert sich gemeinsam mit Dietmar Hahn ehrenamtlich in der Unterkunft in Ehra-Lessien und freut sich stets über gebrauchte Räder, die auch schon mal als „Ersatzteillager“ dienen für Drahtesel, die Trzonneck für die Flüchtlinge umbaut. Er versichert, dass er auch gern bereit sei, alte Fahrräder abzuholen und sie vor Ort im Flüchtlingscamp wieder herzurichten.

Fahrradwerkstatt in Meinersen boomt Im Meinerser Flüchtlingswohnheim gründeten ehrenamtliche Flüchtlingshelfer im Jahr 2015 eine Fahrradwerkstatt. Die Initiative lag damals in den Händen von Ralf und Gabriele Dreske aus Ohof. Der Erfolg gab ihnen schnell recht – mit großem Eifer bastelten große und kleine, alte und junge Bewohner gemeinsam mit Dreskes an den Fahrrädern, die in großer Vielzahl nach einem Aufruf gespendet worden waren. Für jeden Flüchtling sollte ein verkehrssicheres Fahrrad zur Verfügung stehen, das war erklärtes Ziel. Nach dem gelungenen Start im Asylheim zog das Ehepaar Dreske ein Jahr später mit der Fahrradwerkstatt um in ein altes Haus in der Schmiedestraße in Meinersen. Das Projekt boomte weiter. Dann mussten Dreskes eine neue Bleibe für die Fahrradwerkstatt finden – das alte Haus sollte abgerissen werden. Jetzt sprang Dirk Bösenberg von der gleichnamigen Stiftung ein und bot Unterkunft für die Fahrradwerkstatt in der Straße am Weinberg 1. Dort wird nach wie vor repariert und getüftelt, geflickt und poliert. Nachdem Dreskes fortzogen, wuchs die Fahrradwerkstatt im Jahr 2019 an zu einer Kreativwerkstatt unter der Leitung von Uwe Thiem. Ziel dabei war es, „die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern und die Vernetzung von Alt und Jung mit Migranten voranzubringen“. Das scheint gelungen, aber besonders als Fahrradwerkstatt ist das Projekt nach wie vor ein Renner für Tüftler aus unterschiedlichsten Ländern.

Von den zwölf reparierten Fahrrädern aus Meinersen waren dann auch vier sofort vergeben, berichtet Trzonnek. Drei Erwachsene hätten sich spontan eines ausgesucht und ein Kinderrad habe auch schnell einen begeisterten Abnehmer gefunden. Das Team um Uwe Thiem hatte laut Radke die Drahtesel in unterschiedlichen Größen zuvor auf Verkehrssicherheit überprüft und notwendige Reparaturen erledigt.

