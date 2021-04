Wegen Corona: Kulturring Leiferde schickt Wut-Brief nach Hannover

Leiferde

Jetzt reicht’s: Einen flammenden Wutbrief hat die erste Vorsitzende des Kulturringes Leiferde, Friederike Franke, aufgesetzt. Seit mehr als einem Jahr kämpfen die Ehrenamtlichen darum, irgendwie für den Ort kulturelle Leckerbissen zu organisieren. Das meiste fiel dabei Corona zum Opfer. Anfang 2021 sei das Team dann mit Elan in die Planung eingestiegen, im Hinterkopf, dass dabei sicher auch Corona-Regeln zu berücksichtigen sein werden. „Dass wir uns daran mit großem Aufwand halten, haben wir bei den Veranstaltungen, die wir letztes Jahr machen konnten, bewiesen. Aber dass nun erst einmal bis 18. April gar nichts stattfinden kann, ist ungerecht.“

„Müssen doch eine Perspektive haben“

Die Wiederaufnahme des Kulturbetriebes „bis auf den Sanktnimmerleinstag zu verschieben“, sei ein Unding, so Friederike Franke. „Ich habe den Eindruck, da fehlt einfach der Mut, Kultur wieder zu erlauben. Dabei müssen wir doch eine Perspektive haben.“

Konzerte, Lesungen, Theater für Kinder – all das fehle den Leiferdern zunehmend – und vermutlich nicht nur ihnen. „Kultur ist Lebensqualität, Anregung für den Geist. Die Menschen sind es leid, immer nur auf den Bildschirm zu gucken und sich mit ein paar Familienangehörigen treffen zu können.“

Fortbestand ländlicher Kulturvereine „akut gefährdet“

Also formulierte sie ihre Wut in Worte und schrieb vor einigen Tagen einen als „Hilferuf“ deklarierten, offenen Brief an Björn Thümler, Landesminister für Wissenschaft und Kultur. „Sehr geehrter Herr Minister Thümler, wir bitten Sie dringend, den fortdauernden und unterschiedslosen Lockdown des Kulturbetriebes auf allen Ebenen so schnell wie möglich zu beenden!“ Bleibe der Kultur-Lockdown länger bestehen, sei der Fortbestand der kleinen Kulturvereine im ländlichen Raum „akut gefährdet“.

2020 sei es mit den Veranstaltungen gut gelaufen

Dringender Appell, der geknüpft ist an eine Zusage: Der Kulturring werde wie 2020 auch dafür sorgen, dass Kultur mit Hygienekonzept möglich sei – eben draußen. „Wir als kleiner, örtlicher Kulturverein haben 2020 während der Zeit der Lockerungen vier sehr unterschiedliche Veranstaltungen unter strengen, amtlich genehmigten Hygiene auflagen sicher über die Bühne gebracht“: ein Kindertheater, eine Kunstausstellung, ein Kabarett-Abend und ein Bläserkonzert. Damit haben wir bewiesen, dass unsere ehrenamtlich und verantwortungsvoll organisierten Veranstaltungen im kleinen Rahmen keine Ansteckungsschwerpunkte sind.“

Hoffnung, dass weitere Kulturvereine auch Protest zeigen

In der warmen Jahreszeit könne der Kulturring draußen für Angebote sorgen. Mit dem Appell, den Kulturbetrieb wieder unter Auflagen zu erlauben, lädt Friederike Franke den Minister zu einem Gespräch ein. Bislang kam noch keine Reaktion aus Hannover. Aber Franke will die Hoffnung nicht aufgeben. Der Kulturring plane weiter, entscheide flexibel, was geht und was nicht. Vor allen Dingen hoffen die Leiferder, dass weitere Kulturschaffende ihren Vorstoß unterstützen. „Wenn sich weitere rühren, hätte das mehr Wucht.“

Von Andrea Posselt