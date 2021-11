Meinersen

Wasser marsch – die Pumpe funktioniert – Ring frei für Kinder und Jugendliche auf dem Wasserspielplatz im Eichenkamp in Meinersen. Lange ist es laut dem Meinerser Ordnungsamts-Chef her, dass die Geräte am Naturlehrpfad aus Sicherheitsgründen und wegen Vandalismus abgebaut wurden. „Es war am 19. Dezember 2019, seitdem lagerten sie bei uns im Meinerser Bauhof“, informiert Mitarbeiter Andreas Gericke.

Die einzelnen Teile des Wasserspielplatzes sind praktisch unzerstörbar – nämlich aus robustem Plastik, weiß Jana Laske, Chefin des Sport-, Sozial- und Kulturausschusses in der Gemeinde Meinersen. Angesichts des zunehmenden Vandalismus am alten Standort am Naturlehrpfad war es offenbar erforderlich, bei der Materialwahl auf Plastik anstatt auf Holz zu setzen.

Standort am Eichenkamp ist besser erreichbar

Aber nicht nur der Vandalismus und der Müll, der überall verteilt wurde, hatten die Gemeinde Meinersen veranlasst, im Dezember 2019 den Wasserspielplatz an der Oker abzubauen. „Es ging auch um die Verkehrssicherheit am Okerwehr“, sagt Weichsler. Der Rat der Gemeinde Meinersen hatte sich für den neuen Standort im Eichenkamp ausgesprochen. Das ist laut Gemeindebürgermeister Thomas Spanuth „zentral gelegen und damit auch für junge Familien gut erreichbar“. Außerdem seien die Geräte am neuen Ort gut einsehbar. „Damit haben vielleicht auch die Bürger ein Auge darauf“, setzt Spanuth auch auf die Übernahme von Verantwortung.

Zweite Pumpe oberhalb des Bachlaufs

Die neue Pumpe läuft jedenfalls, allerdings: „Damit sie nicht einfriert, wird sei bei Frost abgestellt“, informiert Laske. Im kommenden Jahr soll dann noch eine zweite Pumpe oberhalb des Bachlaufes eingebaut werden, dessen Hügel von den Bauhofmitarbeitern entworfen und gebaut wurde. Die Zeichnung dafür bestand laut Spanuth aus gerade mal „drei Strichen“. Er schmunzelt – „man muss Vertrauen haben“.

Schachbrett und Boccia-Platz geplant Das Wasser läuft per Knopfdruck: Ab sofort können Kinder und Jugendliche auf dem neu angelegten Wasserspielplatz im Eichenkamp nahe des Kulturzentrums nach Herzens Lust matschen. Die Anlage soll laut Bürgermeister Thomas Spanuth den Bereich aufwerten. Und damit sie vom dort geplanten Familienzentrum aus gut erreichbar ist, soll beides mit einer Brücke über den dort durchfließenden Graben verbunden werden. Im Eichenkamp ist zudem der Bau eines großen Schachbretts und die Anlage eines Boccia-Platzes geplant.

Was laut Weichsler jetzt noch fehlt, ist ein Bohlenzaun. Der wird Weichsler zufolge wiederum von den Männern des Bauhofs in Kooperation mit den Meinerser Landmännern aufgestellt, die einmal mehr auch für dieses Projekt ihre tatkräftige und ehrenamtliche Hilfe signalisiert haben. Alte Spielplatzgeräte an neuem Ort – das spart offenbar Geld – Weichsler nennt die Summe von 17 500 Euro für die neue Spielplatz-Anlage, die jetzt gut erreichbar ist und gelegen mitten im Ort.

Von Hilke Kottlick