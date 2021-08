Was die Hillerserin Dagmar Köhler als Seniorenbegleiterin macht

Hillerse

Duo-Seniorenbegleiterinnen haben es sich auf die Fahne geschrieben, alte Menschen ehrenamtlich zu betreuen. Sie besuchen die Senioren, nehmen sich Zeit für den persönlichen Austausch, gehen mit ihnen spazieren, trinken mit ihnen Kaffee oder spielen Karten und bilden so bei sämtlichen Aktivitäten einen Teil des sogenannten „Duos“. Dagmar Köhler aus Hillerse ist eine von zwölf Seniorenbegleitern im Kreis Gifhorn. Sie beschreibt ihren ehrenamtlichen Einsatz als das Ziel, das sie sich zu Beginn ihres Rentnerdaseins gesetzt und auch erreicht hat: „Ich wollte nicht nur zu Hause sitzen – dafür fühlte ich mich noch nicht alt genug“, sagt sie. Dagmar Köhler wollte etwas tun – „und zwar mit alten Leuten“.

Die Einsamkeit alter Menschen vertreiben

Die 66-Jährige machte sich kundig und drückte noch einmal die Schulbank. Beim Senioren- und Pflegestützpunkt des Gifhorner Landkreises wurde sie ein halbes Jahr lang an den Wochenenden zur Duo-Seniorenbegleiterin ausgebildet, „dazu kamen 40 Stunden Praktikum“, ergänzt sie. Ziel dabei war und ist es nach wie vor, die Einsamkeit alter Menschen zu vertreiben, die besonders auch durch Corona isoliert allein in ihren Wohnungen leben. Über den Seniorenbeirat der Samtgemeinde Meinersen, betreut Dagmar Köhler derzeit zweimal wöchentlich zwei Senioren. Dazu kommen Telefon-Kontakte, die sie mit alten Menschen für jeweils gut eine Stunde „oder nach Bedarf“ mit zwei weiteren Senioren pflegt. Geworben hat sie für diese Einsätze nicht – „alles ergab sich durch Mundpropaganda“.

Der Einsatzbereich der Duo-Seniorenbegleiterinnen ist breit gefächert. Dabei schränkt sie ein: „Ich mache alles außer Pflege.“ Die Palette der Angebote für die Senioren ist trotzdem groß: „Wir singen, spielen, lesen“, zählt sie auf und deutet auf einen Unterhaltungskoffer, prall gefüllt mit Spielen, Anleitungen, Lektüre. Genauso geht es mit Rollstuhl oder Rollator auf zu gemeinsamen Arztbesuchen, Spazier- oder Behördengängen. Behilflich ist die 66-Jährige den alten Menschen außerdem beim Ausfüllen von Formularen. „Wir haben sogar schon Pflegestufen beantragt“, sagt sie.

Wilma spricht wieder

Im Rahmen ihrer Praktikumszeit arbeitete Dagmar Köhler zur Weihnachtszeit auch in einem Seniorenwohnheim. „Ich traf dort in einem Raum auf eine sechsköpfige Demenz-Frauengruppe, eine Frau – sie heißt Wilma – saß im Rollstuhl allein an einem Tisch“, beschreibt sie die Situation. „Wir hörten Weihnachtslieder und die Frauen erinnerten sich lebhaft an vergangene Weihnachten“, erzählt sie. Drei Tage später wurde sie ins Büro gerufen. „Was haben Sie mit Wilma gemacht?“, wollten die Mitarbeiterinnen wissen. Der Grund: „Wilma hatte in dem Heim nie zuvor ein Wort gesagt, seit diesem Tag spricht sie wieder“, freut sich die Seniorenbegleiterin nach wie vor über diese erfolgreiche Weihnachtsaktion.

Seit drei Jahren arbeitet die Hillerserin ehrenamtlich als Seniorenbegleiterin. Vieles kann sie davon berichten. Ihr macht dieser Job offensichtlich große Freude und es klingt plausibel, wenn sie sagt: „Man lernt nicht nur das Zuhören, sondern auch auf Menschen einzugehen.“

Interessierte erfahren nähere Details über Seniorenbegleitung bei Horst Hüfler, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Samtgemeinde Meinersen, Telefon (0 53 72) 74 73.

Von Hilke Kottlick