Was beim Ostermarkt in Müden alles geboten wird

Müden

Der 26. Müdener Ostermarkt im „Historischen Ortskern“ findet am Sonntag, 15. März, von 11 bis 17 Uhr statt. Direkt nach dem Gottesdienst in der Kirche eröffnet der Kultur- und Heimatverein den Ostermarkt. Allerlei Attraktionen für Klein und Groß locken Besucher aus den umliegenden Gemeinden und Überregional nach Müden. Der Osterhase wird den Markt ebenfalls besuchen und eine Kiepe voller Leckereien verteilen.

Aussteller und Kulinarisches

Eine schöne Mischung an Ausstellern befindet sich mit ihren Ständen im historischen Bürgerhaus sowie im Außenbereich des historischen Ortskerns. Ein vielseitiges und anspruchsvolles Angebot von handgefertigten Produkten, Holzarbeiten, Osterschmuck, Geschenkartikeln, Tischdecken, Kleidung und Keramiken werden zu sehen sein. Ein ausgewogenes kulinarisches Angebot an Speisen und Getränken, wie zum Beispiel Bratwurst, Burger, Fisch, Pizza oder Hotdogs lädt ein, am Sonntag nicht Zuhause zu kochen. Außerdem können Zuckerwaren, Schmalzkuchen oder Crêpes den Tag versüßen.

Kuchen aus dem Backhaus

Das Müdener Backhaus wird vom Backhausteam wieder ab 4.30 Uhr den Backofen durchheizen. Ab 11 Uhr gibt es im Backhaus den leckeren Kuchen aus dem Steinbackofen mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee. Als Zubrot kann dem Bäcker bei der Arbeit zugesehen werden.

Viel los im Heimatmuseum

Das liebevoll eingerichtete Heimatmuseum wird von der Museumsmannschaft an diesem Tag mit der Sonderausstellung „Hasenschule“ geöffnet. Die Kinder können dort praktisch erleben, wie ihre Eltern, Großeltern oder auch Urgroßeltern in der Schule mit Griffel und Tafel gelernt haben. Außerdem steht die alte Schulklasse für das Malen und Schreiben zur Verfügung. Die schönsten Bilder werden mit kleinen Schokopreisen prämiert.

Von der Redaktion