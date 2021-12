Meinersen

Gerade in letzter Zeit tauchen in den täglichen Statistiken des Landkreises auch immer wieder Corona-Infektionen im Umfeld von Kindertagesstätten auf. Gruppen werden vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Allein das macht deutlich, dass Corona den Alltag in Kitas verändert. Was es konkret heißt, erfuhr die AZ beim Besuch des DRK-Kindergartens am Gajenberg in Meinersen.

Corona ist in den Kitas allgegenwärtig

„Corona ist in den Kitas allgegenwärtig“, bestätigt Angela Lippe, Chefin der DRK-Einrichtung. Sie nennt als gravierendste Veränderung, „dass die Eltern ihre Kinder vor der Tür absetzen und dort auch abholen müssen.“ Dadurch erleben laut Lippe die Eltern den Vormittag ihrer Kinder nicht mehr. Das bestätigt Henrike Seemann, Stellvertreterin von Lippe und Leiterin der Integrationsgruppe „Regenbogen“. „Wir haben hier 93 Kinder“, erläutert sie. „Hätten wir diese Regelung nicht, kämen täglich zweimal 93 Personen zu uns ins Haus“, gibt sie mit Blick auf mögliche Infektionen zu bedenken. Eltern dürften deshalb lediglich während der Eingewöhnungszeit neuer Kinder in die Kita, zeitversetzt und nur wenige gleichzeitig.

Das bedeutet das Fehlen von Austausch und Gesprächen. Anlass für die Erzieherinnen, einmal wöchentlich für den Elternrat all das aufzuschreiben, „was den Kindern Spaß gemacht hat“, so Seemann. Der Elternrat schicke das Schreiben dann per WhatsApp an die Eltern. Und auch für die Infos von der Pinnwand gibt es eine Lösung: Vom Eltern-Rat darf jemand in die Kita kommen, um sie abzufotografieren und dieses Bild ebenfalls an die Eltern zu schicken.

Zur Galerie Die Corona-Regeln haben die Jüngsten gut verinnerlicht. Dass der Alltag in der Kita mit Händewaschen startet, wissen sie längst, ebenso, dass sie in die Armbeuge niesen und Abstand halten müssen. Aber im Kita-Alltag hat sich viel verändert seit Ausbruch der Pandemie.

Was gar nicht mehr stattfindet und gerade in der Adventszeit auffällt, ist das gruppenübergreifende Zusammensein. Um „eine Durchmischung zu vermeiden“, laufe das tägliche Geschehen jetzt vorrangig in der Gruppe und nicht mehr gemeinsam ab. „Unsere Projekte ,Wir machen Musik’, ,Bücherei’ und ,Psychomotorik’ laufen jetzt nur noch in den Gruppenräumen“, ergänzt Lippe.

Das Gros der Kinder hat die neuen Corona-Maßnahmen laut Lippe erstaunlich schnell akzeptiert. „Wie selbstverständlich gehen sie morgens als erstes zum Händewaschen, und sie wissen genau Bescheid über das Abstandhalten.“ Dafür biete die Kita Gelegenheit mit einer Corona-freien Zone und möglichst viel Abstand zwischen den Tischen, wenn auf dem Flur gefrühstückt wird.

„Wir versuchen, so viel Normalität wie möglich anzubieten“, sagt Lippe. Bislang hatte der Kindergarten Glück, es gab noch keine bekannte Infektion. Unter den Mitarbeiterinnen sei während der vorigen Weihnachtsferien ein Fall aufgetreten. Die Kita war aber sowieso dicht, so sei dann auch schnell die Quarantäne beendet gewesen. „Getestet auf Corona wird auf Empfehlung von Kultusminister Tonne dreimal wöchentlich Montag, Mittwoch, Freitag“, informiert Lippe. Eine Testpflicht bestehe jedoch nicht, der Kultusminister habe lediglich eine Empfehlung ausgesprochen. Trotzdem halten sich Lippe zufolge „99 Prozent der Eltern daran und holen sich die Tests in der Kita ab“.

Dass die Kinder über Corona bereits gut informiert sind, erlebt die Erzieherin immer wieder. „Ich habe gerade beobachtet, dass mehrere Kinder im Bewegungsraum Menschen-Slalom gespielt haben“, erzählt sie. „Ihr müsst mehr Abstand halten“, habe sie den mahnenden Ruf eines kleinen Mädchens gehört. Die meisten Kinder nehmen die ansteckende Viruskrankheit laut Lippe recht gelassen und fügen sich schneller den Regeln als so manche Erwachsene. „So haben wir mit ihnen ein Hygienekonzept für Kinder durchgespielt.“ Das befolgen laut Seemann die Kita-Kids anstandslos.

Lea (5): „Ich weiß, was Corona ist“

Das bestätigen zwei Mädchen. Sofie (4) und Lea (5) kommen vom Kita-Gelände herein gestürmt. Dass sie bereits vieles über Corona weiß, bestätigt Lea. „Ich weiß, was Corona ist, man darf sich nicht anfassen, weil man sich sonst ansteckt.“ Und sie führt genau vor, wie man niesen muss – „nämlich so in die Armbeuge“. Sofie berichtet, dass sie morgens als erstes im Kindergarten Händewaschen muss „wegen der Bakterien“. Und sie erinnert sich an das vergangene Jahr, als die Kita wegen Corona geschlossen war und sie Zuhause bleiben musste „Da hab ich Fernsehen geguckt“, sagt sie.

Eine Testpflicht besteht nicht Die Landesregierung stellt bis Jahresende 2021 pro Woche und Kind im Kita-Alter drei Antigen-Schnelltests zur Weiterverteilung an die Kita-Einrichtungen zur Verfügung. Die Anwendung erfolgt im häuslichen Umfeld durch die Eltern. Eine Testpflicht besteht nicht.

Und wenn Corona bleibt, und alle weiterhin damit leben müssen? „Dann wünsche ich den Kindern, dass sie ihre Offenheit beibehalten, ihre Unbekümmertheit, ihre Neugierde“, antwortet Lippe. Sie blickt auf die Zeit des Lockdowns im vorigen Jahr. Da fehlte oft „das Lachen, die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit.“ Und dass nun alle auf ein Ende der Epidemie hoffen, liegt auf der Hand. Seemann setzt dabei aufs Impfen. Sie betont nachdrücklich, dass sie „ganz klar und auf jeden Fall dafür“ ist. Denn Corona beherrsche erneut den Alltag der Menschen. Und dabei stünden häufig Schulen im Fokus, Kitas bildeten das Schlusslicht und „dieses Gefühl ist ganz stark ausgeprägt“, betont sie.

Henrike Seemann wünscht sich einen Blick aufs Ganze

In den Schulen gehe es der stellvertretenden Kita-Leiterin zufolge um Infektionen und Impfungen, Aerosole, Lüften und um etliches mehr. „Dabei haben die Lehrer längst nicht so engen Körperkontakt zu den Schülern wie wir zu unseren ja noch sehr kleinen Kindern.“ Geht es ums Boostern, werden laut Seemann zuerst die Schulen genannt, ein Lockdown für Schulen müsse unbedingt vermieden werden, heißt es immer wieder. „Ja, und was ist mit den Kitas?“, fragt sie und antwortet selbst. „Wir sind das Schlusslicht“. Ihr Wunsch: Mehr Präsenz und ein Blick aufs Ganze – „auf Kita und Schule, Kinder und Familie“.

Von Hilke Kottlick