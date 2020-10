Warum sich in Ettenbüttel sogar die Hühner über den Ferienspaß freuen

Ettenbüttel

In normalen Jahren bietet die Dorfgemeinschaft Ettenbüttel in den Herbstferien einige Aktionen für die Kinder aus dem Dorf an. Aber was ist schon normal in diesem Corona-Jahr? Und so hatte Marianne Spiering von der Dorfgemeinschaft schon angekündigt, dass es in diesen Herbstferien nur eine einzige Aktion geben kann: das Kürbis-Schnitzen auf dem Hof Ramme.

Erstmal sucht sich jeder den für ihn schönsten Kürbis aus

Dieses Angebot kam dann auch super an, es wurde kräftig gewerkelt – natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften wie Mindestabstand, Maske, Desinfektion der Hände und dem Nutzen des eigenen Bastelwerkzeugs. Da musste erstmal der schönste Kürbis für das jeweilige Projekt gefunden werden. Es folgte der erste Stich, um den Deckel zu entfernen. Das Loch musste groß genug werden, um mit den Händen und Werkzeugen anschließend den Kürbis auszuhöhlen. „Die vielen Gemüsereste werden leckeres Futter für die Hühner“, berichtete Marianne Spiering.

Und dann folgte der spannendste Teil: Die Kinder malten die Gesichter auf die Kürbisse, einige mit Schablone, andere ohne, manche gruselig, etliche aber auch freundlich. Da war hier und da dann doch mal die Hilfe der Erwachsenen gefragt. „Und dabei gab es auch mal Missverständnisse“, so Spiering. War aber nicht so schlimm, denn auf der Rückseite des Kürbis’ war ja noch genug Platz für einen zweiten Anlauf.

Erfahrene Kürbis-Schnitzer bringen sich einen Wagen für den Transport mit

„Es macht sich bemerkbar, dass die Schnitzaktion schon seit Jahren angeboten wird, da entwickeln sich wirklich echte Kunstwerke“, stellte Marianne Spiering fest und bedauerte: „Schade, dass die nicht so lange halten bei der warm-feuchten Witterung.“ Wer nicht zum ersten Mal bei der Schnitz-Aktion dabei war, hatte vorsorglich eine Karre oder einen Wagen dabei, um die fertigen Objekte auch ja heile nach Hause zu bringen.

Damit auch zuhause an den langen dunklen Abenden oder bei schlechtem Wetter keine Langeweile aufkommt, hat sich die Dorfgemeinschaft etwas Besonderes einfallen lassen: ein Memory mit Motiven aus Ettenbüttel, Bokelberge und Gilde. 32 Bild-Pärchen zeigen Tiere, Pflanzen, Gebäude, die Allerbrücke und mehr vertraute Motive. Vorbestellungen für das 14,50 Euro teure Spiel sind möglich bei Marianne Spiering, Tel. (0 53 75) 95 58 73, oder Klaus Rukat, Tel. (0 53 75) 310.

