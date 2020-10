Anweisungen für den Notfall stehen auf einem Plakat, das neben dem Defibrillator im Vereinsheim des TuS Seershausen-Ohof befestigt ist. Danach sollten Helfer als erstes die Lebenszeichen (Atmung, Puls) prüfen, den Betroffenen laut ansprechen, an der Schulter rütteln. Zweiter Schritt: Unter 112 den Notruf absetzen. Drittens: Fehlt die Atmung, sollte sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung starten – 30 mal mindestens fünf Zentimeter tief in die Mitte des Brustkorbs drücken, abwechselnd zweimal Mund-zu-Mund-Beatmung. Viertens: Den Defibrillator so schnell wie möglich einsetzen und dabei den Sprach-Anweisungen folgen. Das Gerät analysiert automatisch den Herzrhythmus, die Schockabgabe erfolgt automatisch. Letztlich den Anweisungen so lange folgen, bis der Betroffene normal atmet oder der Rettungsdienst eintrifft.