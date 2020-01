Erika Schwarz feiert in Warmse

Warmse

Wer es nicht weiß, glaubt es nicht. Sie ist so fit, dass sie 20 Jahre jünger wirkt. Ihr Geburtstag liegt aber schon etwas länger zurück: Erika Schwarz aus Warmse wurde am 25. Januar 1929 geboren – die rüstige Rentnerin feiert am 25. Januar ihren 100. Geburtstag im großen Kreis ihrer Familie, von Freunden und Verwandten.

Wie in einer Familie

„Ich wurde in Höfen geboren“, beginnt Erika Schwarz zu erzählen. Dann folgen Zahlen wie aus der Pistole geschossen: „1926 wurde ich in Päse eingeschult und am 23. März 1934 dort konfirmiert.“ Sie wuchs mit einer Schwester und zwei Brüdern auf. „Ein Bruder ist 14 Tage vor Kriegsende bei Stettin gefallen, und auch die beiden anderen Geschwister sind gestorben.“ 1934 wurde sie aus der Schule entlassen. „Ich absolvierte dann für ein Jahr eine Kochlehre“, erinnert sie sich. Im Anschluss arbeitete sie in einer Bäckerei in Hannover. „Da habe ich wie in einer Familie gelebt“, blickt sie auf eine schöne Zeit zurück. „Die Chefin hat mir geholfen, sie hat mich sogar auf eine Abendschule geschickt, damit ich dort eine Ausbildung als Bäckerei-Fachverkäuferin absolvieren konnte.“

Judenverfolgung

Kurz vor Kriegsbeginn musste sie in Hannover die furchtbaren Judenverfolgungen mit erleben. „Sie durften nicht mehr in unserer Bäckerei einkaufen“, erinnert sie sich. „Die Fenster ihrer Häuser wurden eingeworfen, und eine Synagoge zerstört.“ Nachdem ihr Chef an die Front eingezogen wurde, führte die Chefin mit ihr die Bäckerei noch 1,5 Jahre weiter, „dann wurde der Laden geschlossen“, berichtet sie.

„Er war meine große Liebe“

Silvester 1040/41 schlug Amor zu – es war Fliegeralarm und im Luftschutzkeller habe ich meinen Mann Franz Schwarz kennen gelernt“. Dann verlor sich das Paar aus den Augen – im Zuge der Kriegswirren wurde er nach Berlin versetzt. „Ich hatte aber noch Resturlaub und folgte ihm“, erzählt sie und sagt offen und ehrlich: „Er war meine große Liebe.“ In Berlin fand sie schnell Arbeit in einer Bäckerei. Dann folgte ein Schicksalsschlag: „Er wurde in Russland verschüttet und dann in ein Lazarett nach Jena gebracht“. Kurz darauf wurde Berlin-Schöneburg zerbombt und „er hat sich große Sorgen um mich gemacht“, erzählt die Jubilarin. Er erhielt die Erlaubnis zu ihr zu fahren. In Berlin waren es dann wieder Fliegeralarm und ein Luftschutzbunker, in dem sich das Paar wieder fand.

Mit dem Fahrrad über die Autobahn

Ende 1944 räumte Franz Schwarz dann seine Werkstatt in seiner Heimat im Sudetenland aus und kam „mit einem Fahrrad samt Anhänger über die Autobahn“ bei Dresden zu ihr nach Höfen. „Es war 1945 am ersten Ostertag“, weiß sie noch genau. „Am 16. Januar 1946 wurde endlich geheiratet und im selben Jahr kam Sohn Wolfgang zur Welt. 1950 baute das Paar dann in Warmse das erste Fertighaus, das auf dem Markt war. Erika Schwarz hat stets gearbeitet – „von 1956 bis 1978 in der Poststelle in Warmse“. Heute ist sie zufrieden, sagt sie und freut sich über die glücklichen Jahre, die sie mit ihrer Familie verbracht hat. „Bis mein Mann im Jahr 2001 verstorben ist“.

90 Gäste geladen

Im Kreis ihrer Freunde und Familie – „ich habe zwei Großtöchter und drei Urenkel“ – feiert Erika Schwarz nun am 25. Januar ihren 100. Geburtstag. Und was wünscht sich eine 100-Jährige? Sie zeigt eine Einladungskarte. „Bitte schenkt mir keine Blumen oder andere Sachen, lasst dafür lieber mein Sparschwein lachen“, ist dort zu lesen. „Ich habe 90 Leute eingeladen, 80 haben schon zugesagt“, freut sie sich auf ihre Gäste. Selbst Angehörige ihres verstorbenen Mannes scheuen keine weiten Wege, um dabei zu sein, erzählt sie. Dazu kommt eine große Zahl offizieller Gratulanten, die sie allesamt zum Frühstück eingeladen hat. Das Resümee der 100-Jährigen zu ihrer Gesundheit im hohen Alter: „Ich trinke immer mal ein Glas Rotwein.“ Und: „Man sollte in seinem Leben immer Kontakte und Freundschaften pflegen“, sagt sie und versichert: „Das ist wichtiger als alles andere.“

