Wann und wo die Samtgemeinde Meinersen erreichbar ist

Samtgemeinde Meinersen

Die Meinerser Samtgemeindeverwaltung teilt mit, wer wie erreichbar ist, solange das Rathaus wegen des Corona-Lockdowns geschlossen bleibt – und das ist zum derzeitigen Stand bis Sonntag, 7. März, der Fall.

Das Rathaus der Samtgemeindeverwaltung bleibt so lange komplett für alle Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Die Notbesetzung der Samtgemeindeverwaltung bleibt wie bisher bestehen. In Einzelfällen kann es daher im telefonischen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu Verzögerungen kommen.

Es sind Termine möglich im Bürgerbüro, Standesamt und Fachbereich Bauen

In dringenden Fällen können in den Bereichen Bürgerbüro (Einwohnermeldeamt) und Standesamt nach telefonischer Vereinbarung Termine abgesprochen werden – das Bürgerbüro ist telefonisch unter (0 53 72) 89 319 oder per Mail an ewo@sg-meinersen.de erreichbar, das Standesamt unter Tel. (0 53 72) 89 321 oder per Mail an standesamt@sg-meinersen.de. Im Rahmen von Bauleitverfahren ist sichergestellt, dass Planunterlagen während der Dienststunden im Fachbereich Planen, Bauen und Bauhof im Rathaus in Meinersen eingesehen werden können. Auch hier müssen zwingend im Vorfeld Termine vereinbart werden unter Tel. (0 53 72) 89 618 oder per Mail an bauleitplanung@sg-meinersen.de.

Die drei Außenstellen sind telefonisch erreichbar

Die Verwaltung weist außerdem auf die Regelungen für die Außenstellen der Samtgemeindeverwaltung hin, die in dringenden Fällen nach vorheriger telefonischer Terminabsprache erreichbar sind. Das bedeutet: Die Außenstellen Hillerse und Leiferde sind telefonisch erreichbar montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 11 und von 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Hillerse hat die Rufnummer (0 53 73) 77 01, Leiferde (0 53 73) 14 60. Darüber hinaus ist die Außenstelle in Müden unter Tel. (0 53 75) 12 50 besetzt montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.

Sobald sich für diese Regelungen Änderungen ergeben, wird die Samtgemeinde darüber informieren.

