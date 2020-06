Waldbad startet voraussichtlich Mitte Juni wieder

Meinersen

Das Wasser schimmert blau in der Sonne. Rot-weiße Bänder grenzen fünf Bahnen im Schwimmerbecken ab. Den hinteren Teil der Liegewiese trennt ein Bauzaun – für einen besseren Überblick auf die Gäste. „Safety first – Sicherheit zuerst“, mit diesen Worten verwies der Meinerser Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka im Vorfeld immer wieder auf die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zur Corona-Zeit in Schulen und Kitas. Ein entsprechender Hygiene-Plan für das Waldbad Meinersen muss nächste Woche vor Ort noch mit dem Fachbereich Gesundheit der Kreisverwaltung abgestimmt werden – und sofern das Konzept genehmigt wird, darf das Bad am 15. Juni öffnen – „mit entsprechenden Einschränkungen“, wie die Verwaltung betont.

Das Vorbild

„Wir haben uns an den Maßnahmen in der Gifhorner Allerwelle orientiert“, meint Schwimmmeister Thomas Pratzer mit dem Hinweis darauf, dass „wir diesbezüglich ja nicht das Rad neu erfinden müssen“. Auch wurde im Meinerser Rathaus im Team ein Hygienekonzept zusammen gestellt, das jetzt noch vom Gesundheitsamt in Gifhorn abgesegnet werden muss.

Anzeige

Ändern wird sich für die Schwimmbad-Besucher trotzdem einiges. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, dürfen Pratzer zufolge stets nur 150 Badegäste für zwei Stunden zeitgleich auf das Gelände des Waldbades und in die Schwimmbecken. Die ersten Schwimmer dürfen dabei von 8 bis 10 Uhr ihre Bahnen ziehen. Anschließend sind sie gehalten, geschlossen das Bad zu verlassen, und dann dürfen dem Schwimmmeister zufolge weitere 150 Badegäste – stets auf Sicherheitsabstand achtend – hinein kommen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Jeder bleibt auf seiner Bahn

Für Sicherheit sorgen sollen auch Desinfektionsmittel. Und damit es auch im Schwimmerbecken kontaktfrei zugeht, haben Pratzer und sein Kollege Jamel Hoffmann dort fünf Bahnen abgetrennt. „Da wird quasi im Kreis geschwommen, jeder bleibt dabei auf seiner Bahn“, sagt Pratzer. Im Nichtschwimmer-Becken wurde nichts abgetrennt. Dort appellieren die Schwimmmeister an die Vernunft der Badegäste. „Wir kontrollieren das“, versichert Partzer. Dabei bleibt das Planschbecken für Kleinkinder dem Schwimmmeister zufolge aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt.

26 Grad Wassertemperatur

Damit sich die Badegäste auch tatsächlich an die Corona-Auflagen im Meinerser Waldbad halten, wird laut Pratzer zudem ein Sicherheits-Team engagiert. Discos und Bars, in denen sie sonst arbeiten, sind laut dem Schwimmbad-Chef ja zurzeit geschlossen. Da freut es wohl sicherlich den einen oder anderen Security-Mann, im Waldbad auf Corona-Sicherheit zu setzen. Safety first ist laut Montzka also angesagt auch im Waldbad Meinersen. Und darüber dürften sich die Besucher ebenso freuen wie über die Bahnen in dem klaren Wasser, das durch die Abwärme der nahe gelegenen Biogasanlage laut Pratzer bereits auf 26 Grad angewärmt ist.

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick