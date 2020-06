Waldbad Meinersen: Dieses Jahr zahlen alle nur 1,50 Euro Eintritt

Samtgemeinde Meinersen

Einen guten Start bilanzierte Meinersens Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka dem Waldbad: Schon zwei Tage nach der Eröffnung waren 228 Badegäste gezählt, „und es wurden bereits 63 Jahreskarten verkauft“, freute er sich und lobte ein „sehr diszipliniertes“ Verhalten der Besucher. Wegen der Einschränkungen, die der Corona-Betrieb den Badegästen abverlangt, beschloss der Samtgemeinderat einstimmig, den Eintrittspreis für diese Saison auf 1,50 Euro zu senken, und zwar für alle Badegäste, und außerdem Jahreskarten zum regulären Preis anzubieten.

Die Sporthallen werden in den Sommerferien geschlossen, wie Montzka den Samtgemeinderat informierte. Grund ist, dass in den Ferien keine Reinigung erfolgt, weder in Schulen noch in den Sporthallen. „Aufgrund der aktuellen Lage kann daher nicht verantwortet werden, dass die Vereine die Samtgemeinde-eigenen Hallen ohne Reinigung während der Ferien nutzen“, erklärte Montzka. Während die Vereine die Hallen – mit Ausnahme der Landkreis-eigenen Halle am Gymnasium – aktuell wieder nutzen können, bleiben Duschen und Umkleiden nach wie vor geschlossen.

Unterstützung für den Bürgerbus

Ohne Diskussion und einstimmig bewilligte der Rat eine Defizitförderung für den Bürgerbusverein für die Jahre 2021 bis 2024. Danach bekommt der Verein bei Bedarf und nach Vorlage eines Kassenberichts maximal 4000 Euro pro Jahr. Eine Voraussetzung muss er dafür erfüllen: Der Bus muss weiterhin mit dem Wappen der Samtgemeinde Meinersen gekennzeichnet sein.

Der Verein, der den Waldkindergarten betreibt, hatte eine Erhöhung der täglichen Betreuungszeit von fünf auf sechs Stunden beantragt – der gesetzlich festgelegte Zeitrahmen für die generell erlaubte Öffnungszeit von Waldkindergärten bietet vom 1. August an diese Möglichkeit. Der Samtgemeinderat stimmt auch diesem Antrag ohne Ausnahme zu, die Samtgemeinde stellt dafür überplanmäßig 5300 Euro zur Verfügung. Die Zufahrtsfrage ist ebenfalls geklärt: Sie erfolgt über Vorfeldweg, Waldstraße und Plattenweg von der Dalldorfer Straße aus.

Der Samtgemeindebürgermeister informierte, dass der Bund Fördermittel von 40 000 Euro für das Mehrgenerationenhaus zur Verfügung stellt – das Geld kann gegen Ende des Jahres abgerufen werden.

Von Christina Rudert