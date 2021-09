Meinersen

Meinersen hat jetzt erstmals eine Samtgemeindebürgermeisterin. Karin Single ist die neue Repräsentantin und Verwaltungschefin in der Samtgemeinde. Die CDU-Kandidatin konnte per Stichwahl 50,41 Prozent und damit 5 574 Wählerstimmen für sich verbuchen. Für SPD-Kontrahentin Stephanie Fahlbusch-Graber votierten 49,49 Prozent und damit 5 484 Wählerinnen und Wähler, ein Unterschied von nur 90 Stimmen.

„Tolle Unterstützung meiner Familie“

„Ich freue mich, dass ich das Ziel erreicht habe und dass es ausgereicht hat“, urteilte die Gewinnerin Karin Single über das Ergebnis dieses spannenden Wahlabends. Sie bedankte sich für die „tolle Unterstützung meiner Familie und der Kollegen und den Einwohnern der Samtgemeinde Meinersen, die sich für mich entschieden haben“.

Zur Galerie Ein langer Wahlabend mit Gewinnern und Verlierern: Die AZ zeigt Fotos.

Während der ersten Wahl vor zwei Wochen hatte die 57-Jährige nicht die erforderliche Stimm-Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreicht. Sie kam auf 42,83 Prozent, Fahlbusch-Graber auf 36,44 Prozent, und Pesi Daver, Kandidat der Grünen, auf 20,73 Prozent. Das Ergebnis führte zur Stichwahl, die Single jetzt haarscharf für sich entscheiden konnte. Und ebenso wie vor 14 Tagen war sie „gar nicht nervös“, wie sie sagte. „Ich glaube, meine Familie ist aufgeregter als ich“, lächelte sie und stellte erneut fest: „Das ist bei mit immer so, wenn es darauf ankommt, werde ich ganz ruhig.“

Jetzt wird sie sich erst einmal erholen. „Ich habe während des Wahlkampfes die ganze Zeit voll weiter gearbeitet“, berichtet Single. „Jetzt ist Urlaub angesagt.“ Als Ziel für die freien Tage, die sie gemeinsam mit ihrem Mann verbringen wird, nennt sie die Kanaren-Insel Lanzarote. Und wenn sie dann im November ins Rathaus in Meinersen einziehen wird, ist für sie ganz klar, was sie begleiten wird – „ein Ölbild, das mir meine Kinder geschenkt haben“. Das Bild ist laut Single bunt, damit hält Farbe Einzug in ihr neues Büro.

Die Demokratie hat gewonnen

Das war knapp – mit einer Mehrheit von nur 90 Stimmen holte sich Single die Wahl. „Ich bin auch stolz auf dieses knappe Ergebnis“, sagt SPD-Kontrahentin Fahlbusch-Graber. Sie war die erste Gratulantin und stellte fest: „Die Demokratie hat gewonnen.“ Fahlbusch-Graber wird jetzt weiterhin in ihrem Job als Verwaltungsfachangestellte im gehobenen Dienst arbeiten, sagt sie. Und auch in der Kommunalpolitik wird sie wieder kräftig mitmischen, sowohl im Samtgemeinderat als auch im Leiferder Gemeinderat. „Ich freue mich, dass ich angetreten bin“, meinte Fahlbusch-Graber. „Davon kann ich später meinen Enkeln erzählen.“

Der spannende Wahl-Krimi endete mit Sekt und Pizza – spendiert von der neu gewählten Samtgemeindebürgermeisterin. Sie hatte Getränke und Speisen vorab bestellt, ohne zu wissen, ob sie überhaupt das Rennen macht. Ihre Einstellung dazu: „Das hätte es auch gegeben, wenn ich die Wahl nicht gewonnen hätte.“

Von Hilke Kottlick