Wäre neue Aller-Brücke bei Ettenbüttel Verschwendung von Steuergeldern?

Es geht ihm darum, die Vergeudung von Steuergeldern zu vermeiden. Aus diesem Grund möchte der 81-jährige Wilhelm Evers aus Leiferde Klartext reden – zum Thema Aller-Brücke in Ettenbüttel. Anlass für Evers nachzuhaken, waren Meldungen, nach denen die Gemeinde Müden statt der maroden und nach einer Prüfung auf sechs Tonnen abgelasteten Brücke einen Neubau für 40-Tonner haben möchte – „damit die Landwirtschaft schneller zur Biogasanlage gelangen kann“, vermutet er.

Evers zufolge steht für einen Brückenneubau eine Summe von 3,35 Millionen Euro zur Diskussion. Er ist aber überzeugt: „Der landwirtschaftliche Verkehr könnte auch die bisherige Strecke nehmen, die vom Kreisel an der B 188 über Ettenbüttel und Gerstenbüttel nach Müden führt.“

Marode Aller-Brücke in Ettenbüttel: Ein Neubau wäre Verschwendung von Steuergeldern", meint Wilhelm Evers. Quelle: Hilke Kottlick

Neue Brücke mit üblicher Verkehrsbeanspruchung von 40 Tonnen

Auf AZ-Anfrage antwortete die Verwaltung: „Wenn die Brücke neu entsteht, so wird diese natürlich für die heute übliche Verkehrsbeanspruchung von 40 Tonnen ausgelegt.“ Außerdem: „Für den landwirtschaftlichen Verkehr ist diese Brücke sehr wichtig, da anderenfalls die Landwirte aus Ettenbüttel und Umgebung den Umweg über die Ortslage Müden in Kauf nehmen müssten.“ Außerdem arbeiteten die Landwirte aus Ettenbüttel in Kooperation mit den Landwirten aus Bokelberge, „was die gegenseitige kurze verkehrliche Erreichbarkeit erforderlich macht“.

Evers blickt zurück. Danach „hat die Gemeinde Müden 1995 die Aller-Brücke in Ettenbüttel übernommen“. Das bestätigt die Verwaltung. In dem Zusammenhang wurde die Kreisstraße K 36 einschließlich der Aller-Brücke zu einer Gemeindestraße der Gemeinde Müden abgestuft.

Laut Evers gab es „im Jahr 2008 einen Prüfbericht, wonach eine Instandsetzung der Aller-Brücke für 60 000 Euro möglich gewesen wäre“. Die Gemeinde Müden sei damals schuldenfrei gewesen, ihrer Verpflichtung zur Sanierung aber nicht nachgekommen, meint er.

Die Verwaltung hält dagegen: „Die Gemeinde Müden war im Jahr 2008 nicht schuldenfrei.“ Und zum Thema der Kosten teilt die Verwaltung mit, dass bei einer Hauptprüfung im Jahr 2008 der Brücke eine Zustandsnote von 3,4 bescheinigt wurde. Diese „schlechte“ Bewertung sei in erster Linie „auf die starke Rostbildung an den tragenden Bauteilen“ zurück zu führen gewesen.

Bislang wurden keine Fördermöglichkeiten gefunden

Evers fragt nach Fördermitteln. „Die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden nutzen natürlich die Inanspruchnahme von Fördermitteln – sofern es welche gibt“, so die Verwaltung. Auch für dieses Projekt seien Anstrengungen unternommen worden, Fördermittel zu erlangen, „jedoch bislang ohne Erfolg.“

Evers hat sich hingesetzt, gerechnet und recherchiert. Er weiß, dass für einen Neubau der Brücke Investitionen von 3,35 Millionen Euro notwendig wären. Das sei für die Samtgemeinde Meinersen nicht zu bewerkstelligen. Bei angenommenen Baukosten von drei Millionen Euro und einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe müssten über 90 Jahre jährlich 33 333,33 Euro zurück gezahlt werden, zuzüglich der Zinsen. Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage für alle Mitgliedsgemeinden sei die Folge. „Und das würde bedeuten, dass Bürger, Eltern, Kinder, Enkel und noch nicht geborene Kinder für die Schulden dieser Baumaßnahme aufkommen müssen.“

Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 935,45 Euro

Die Strecke über Ettenbüttel und Gerstenbüttel sei vorhanden, angesichts des hohen Schuldenstandes der Samtgemeinde Meinersen mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 935,45 Euro sei der Bau der Aller-Brücke eine Verschwendung von Steuergeldern. „Ich bin ein Gerechtigkeits-Fanatiker“, sagt Evers. Und es sei nicht nachvollziehbar, dass die Dörfer über die Samtgemeindeumlage für mögliche Versäumnisse aufkommen und so hohe fremde Schulden bezahlen müssten.

