Leiferde/Hillerse

Rund um Leiferde steht eine neue Umleitung kurz bevor. Die Landesbehörde will jetzt nämlich der L 283 bis zum Kreisel mit der B 188 endlich die neue Deckschicht verpassen. Und wenn das erledigt ist, dürfte auch die andere Umleitung Geschichte sein: Der Kreiselbau in Hillerse auf der L 320 kommt voran.

Als fahre man auf einer Schallplatte: Seit dem Sommer rollt der Verkehr auf der L 283 vom Kreisel bis nach Leiferde auf einer abgefrästen Fahrbahn. Im Juni hatte die Landesbehörde die Sanierung vorzeitig gestoppt. Begründung seinerzeit: Die Strecke wurde gebraucht als Umleitung für die L 320, auf der in Hillerse zeitgleich unter Vollsperrung ein Kreisel in Höhe des Netto-Marktes und der neuen Zufahrt ins Baugebiet Schierenweg entsteht. Diese Baustellen-Kollision sorgte damals für Diskussionen und Ärger.

Verkehrsfreigabe am 31. Oktober: Jetzt ist der Kreisel noch halb asphaltiert, aber in der kommenden Woche geht es nochmal richtig rund. Quelle: Sebastian Preuß

Doch nun geht es los. „In den Herbstferien sollen die Asphaltschichten (Kompaktasphalt) aufgebracht werden“, teilt Michael Peuke, Chef der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, auf AZ-Nachfrage mit. Wie die Behörde mitteilt beginnen die Arbeiten am Montag, 18. Oktober. „Anschließend werden noch zirka eine Woche lang Arbeiten an den Banketten sowie die Markierungsarbeiten ausgeführt.“

Die 770 000 Euro teure Maßnahme läuft – wie längst üblich – unter Vollsperrung und Umleitung. Diese soll demnach bis zum 5. November dauern. Verkehr aus Meinersen oder Ettenbüttel, der sonst über die B 188 und die L 283 nach Leiferde rollt, muss über Dalldorf auf Kreisstraßen ausweichen – und umgekehrt. Wer aus Richtung Gifhorn üblicherweise über die B 188 nach Leiferde fährt, muss über B 4 und L 320 über Ribbesbüttel fahren.

Bereits erfolgt sind laut Behörde die Sanierungen einzelner Schadstellen in der jetzigen Baustrecke, die Sanierung des Radwegs zwischen Bahnhof Leiferde und der Ortsdurchfahrt Leiferde sowie die Sanierung der L 283 zwischen Gerstenbüttel und Dieckhorst.

Baugebiet Schierkenweg in Hillerse: Ende des Monats gehen Exposés an Bauwillige in die Post. Quelle: Sebastian Preuß

Drei Kilometer weiter südwestlich in Hillerse präsentiert sich der Kreisel halbfertig. Die Gossen und Borde sind zehn bis 20 Meter weit in die Zufahrten hinein gesetzt, auch jene der Querungsinseln sind verlegt. Eine Asphalttragschicht gibt es zur Hälfte im Kreisel und in drei Zufahrten. Die westliche Hälfte des Kreisels und die L 320 in den Ort hinein sind noch aus Schotter. Das wird sich laut Hartmut Hoefer vom Tiefbau der Samtgemeinde Meinersen bald ändern.

Kommende Woche soll die Asphaltiermaschine über die Verbindung in den Ort rollen. Der Einbau der obersten Schicht des Asphalts im Kreisel – sogenannter Gussasphalt, der den Fliehkräften der Fahrzeuge in Kurven länger standhalten soll – ist für 25. und 26. Oktober terminiert. Bis Ende jener Woche sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, sagt Hoefer. Die Verkehrsfreigabe der L 320 und des Kreisels ist für 31. Oktober geplant.

Was dann noch im und am Kreisel zu erledigen ist

Fertig sei der Kreisel dann noch nicht. „Es wird noch Beschränkungen geben“, sagt Hoefer. So müssten sich die Verkehrsteilnehmer auf eine halbseitige Sperrung des Kreisels einstellen. Denn es sind noch Restarbeiten nötig. Die Inseln des Kreisel werden bepflanzt, an der Nordseite noch Winkelstützen gesetzt.

So weit ist es mit dem neuen Baugebiet Schierkenweg

Fast zeitgleich gehen Exposés an Interessierte für die 32 Grundstücke im neuen Baugebiet Schierenweg in die Post. Die Bauwilligen werden ihr Daheim vom neuen Kreisel aus erreichen. Vor Weihnachten soll die Erschließung mit Strom, Gas, Breitband und Telefon in der Erde sein, sagt Hoefer. Gas, Wasser und Abwasser seien schon da.

Von Dirk Reitmeister