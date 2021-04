Vollsperrung auf der L 283 bei Leiferde aufgehoben

Leiferde

Die Vollsperrung der L 283 zwischen Bahnhof Leiferde und Kreisel mit der B 188 wurde am Mittwoch zunächst aufgehoben – die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat den Bauablauf für die Sanierung geändert. Zunächst wurden dort Fahrbahnabsackungen beseitigt und die Fahrbahn abgefräst. Die eigentlichen Erneuerungsarbeiten wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, da jetzt Bauarbeiten auf der L 320 in Hillerse beginnen und diese Strecke als Umleitung für die Arbeiten auf der L 283 benötigt wird. Bis die Fahrbahndecke der L 283 tatsächlich saniert wird, wird dort die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert.

Die Arbeiten am Radweg zwischen Bahnhof Leiferde und Ortschaft Leiferde unter halbseitiger Sperrung und mit einer Baustellenampel haben am Mittwoch begonnen und werden voraussichtlich bis zum 18. Mai dauern. Die Sanierung der L 283 zwischen Gerstenbüttel und Dieckhorst beginnt voraussichtlich am 17. Mai und wird etwa eine Woche dauern.

Von der AZ-Redaktion