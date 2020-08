Gifhorn

Seit Mitte Mai sammeln engagierte Umweltschützer Unterschriften für das Volksbegehren „ Artenvielfalt. Jetzt!“. Gemeinsames Ziel aller ist es, den von der Landesregierung vorgezeichneten „Niedersächsischen Weg“ hin zu mehr Artenschutz durch Gesetze zu untermauern. Hunderte von Naturschützern sammelten bereits Unterschriften für das Volksbegehren. „Allein in Hillerse und Leiferde haben wir bereits 600 Unterschriften gesammelt, jetzt folgen Aktionen in Meinersen und Müden“, kündigt Reinhard Meier von der 1200 Mitglieder starken Nabu-Gruppe in der Samtgemeinde Meinersen an.

Listen für Unterschriften liegen aus

Auch Florian Preusse vom Nabu-Kreisverband macht sich für das Volksbegehren stark, genauso das Team im Nabu-Artenschutzzentrum. „Wie in zahlreichen Geschäften in Stadt und Landkreis Gifhorn liegen dort Bögen für Unterschriften aus“, hofft auch Bärbel Rogoschik, Chefin im Artenschutzzentrum, auf zahlreiche Unterstützer.

Das mittlerweile von einem breiten Bündnis getragene Volksbegehren strebt laut Meier eine „ökologische Neuausrüstung der Politik an“. Danach soll Meier zufolge beispielsweise die Quote für den Öko-Landbau bis 2030 bei 20 Prozent liegen, und der Einsatz von Pestiziden soll bis dahin um 40 Prozent reduziert werden. Weiterhin gehe es um mehr Fläche für die Viehhaltung. Und die Wiedervernässung von Mooren, Anlage von Blumenwiesen, Feldgehölzen, Hecken, Gewässerrandstreifen, Baumreihen und Kleingewässer sollen auch gefördert werden. Während zunehmend mehr Menschen laut Meier die Forderungen mit tragen, gebe es seitens der Landwirtschaft auch Proteste, obwohl: „Das Volksbegehren schreibt für die Landwirte auch Entschädigungen und Ausgleichszahlungen gesetzlich fest.“ Der Nabu-Mann sieht das als völlig korrekt an.

Hier liegen die Unterschriftenlisten aus Laut Bärbel Rogoschik vom Nabu Artenschutzzentrum in Leiferde liegen Listen für Unterschriften in Gifhorn aus bei Pöthig, Konditorei, Braunschweiger Straße 88, im Restaurant Al Dar, Braunschweigerstraße 117, Alte Ziege, Braunschweigerstraße 1, Foto Mauersberger, Steinweg 60, Mutter Grün, Cardenap 2-4, Sonnen Apotheke, Herbert-Trautmann-Platz 6, Grüne Geschäftsstelle, Steinweg 60, Buchhandlung Dänzer, Buchhandlung Nolte, Gazelle Store, Sport Gigla, GiGi Schuhe, La Cantina, Wiertz Genussvoll, und im Cappu Bistro. Auch in der Samtgemeinde Isenbüttel liegen Listen aus: Heide-Apotheke, Tankstelle Hotop, Der Hof. In Leiferde kann im Artenschutzzentrum unterschrieben werden, und ebenso beim NABU-Kreisverband, Hauptstraße 24,

„Haben Landwirte durch Naturschutzauflagen Ertragseinbußen, müssen sie dafür auch entschädigt werden.“ Und er nennt Zahlen. Laut Meier geht es bei dem Volksbegehren darum, „fünf Prozent des Landeshaushalts für Artenvielfalt und Natur zur Verfügung zu stellen, „das wären 120 Millionen Euro im Jahr“, sagt er.

610 000 Unterschriften werden benötigt

Um das Volksbegehren durchzusetzen, werden laut Rogoschik niedersachsenweit 610 000 Unterschriften benötigt, „zur Anmeldung des Volksbegehrens sind 22 000 Unterschriften in den ersten sechs Monaten erforderlich“, erläutert sie weiter. „Bayern, Baden Württemberg, Schleswig Holstein und Mecklenburg Vorpommern sind damit schon durch“, informiert Meier über gleiche Volksbegehren in anderen Bundesländern. Jetzt kämpfen auch die Niedersachsen für die Natur und sammeln dafür Unterschriften, „bis November haben wir noch Zeit“, sagt Meier. Stark machen sich laut Rogoschik für das Projekt auch die Aktionsgruppe Gifhorn mit Florian Preusse, Henrik Werner, Martin Rautenberg und Victor Reinhold. Und auch der BUND, die Grünen, der Nabu-Kreisverband kämpfen aktiv für das Volksbegehren.

Von Hilke Kottlick