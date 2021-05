Meinersen

„Let’s make school a nice place to be“ – lasst uns die Schule zu einem Wohlfühlort machen, so lautet das Motto des Erasmus+-Projekts Smile, an dem die Meinerser Sally-Perel-Realschule zurzeit teilnimmt. Und weil die internationalen Begegnungen, die zu einem Erasmus+-Projekt normalerweise gehören, in Corona-Zeiten nicht stattfinden können, gab’s jetzt ein virtuelles Treffen mit den Projektpartnern aus der Secondary School Santa Maria do Olival in Tomar (Portugal) und Mehmetçik Anatolian High Schoo Çorum (Türkei).

Im vorigen Jahr musste die geplante Reise nach Portugal ausfallen, wie Lehrerin Susanne Schuster erinnert. Deshalb hatten die Portugiesen jetzt dieses virtuelle Treffen organisiert. Der dreitägige Workshop habe mit einem bunten Programm begeistert, zieht Susanne Schuster eine positive Bilanz.

Die Schülerinnen und Schüler malen traditionelle portugiesische Azulejos

Es ging los mit einem kreativen Ausflug in die portugiesische Geschichte: Per Internetübertragung leitete eine portugiesische Töpfermeisterin die Schüler der drei Partnerschulen an, traditionelle portugiesische Muster auf Fliesen zu malen – die berühmten Azulejos, die im Land zum Stadtbild gehören und seit dem achten Jahrhundert bekannt sind. Konzentriert widmeten sich die Schülerinnen und Schüler dieser Herausforderung.

Tag zwei war dann einem virtuellen Besuch der Schule in Portugal und einem anschließenden Stadtrundgang durch Tomar gewidmet, einer Stadt etwa 100 Kilometer nordöstlich von Lissabon mit etwa 41 000 Einwohnern. Die Schüler aus Çorum und Meinersen mussten gut aufpassen, denn im Anschluss mussten sie Quizfragen zur Schule und zur Stadt beantworten. „Dabei konnten wir einen guten Eindruck unserer Partnerschule und der Stadt Tomar bekommen“, berichtet Susanne Schuster.

Die Vorbereitungen für die Abschlussveranstaltung haben begonnen

Am dritten Tag ging es dann um kreatives Schreiben. Und nun starten die Schülerinnen und Schüler der Sally-Perel-Schule die Vorbereitungen für die Abschlussveranstaltung des Projekts Ende Juni. „Wir freuen uns auf den virtuellen Besuch unserer türkischen und portugiesischen Partnerschulen“, sagt Susanne Schuster.

Das erste Treffen hatte im Dezember 2018 in Meinersen stattgefunden. Zwölf Schülerinnen und Schüler sowie acht Betreuer der beiden Partnerschulen waren zum Projekt-Auftakt seinerzeit zu Gast an der Sally-Perel-Realschule. Die Überschrift dieses Treffens hatte „traditionelle Spiele“ gelautet, und getreu des Mottos gab es ein Volleyball-Turnier. Aber auch kulturelle und Freizeitaktivitäten standen bei dem Treffen auf dem Programm.

