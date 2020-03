Schnuppertag: Das erleben Viertklässler am Sibylla-Merian-Gymnasium

Leiferde

Da gab es im Obergeschoss Einblick in die Angebote Gespielte Balladen, Soziales Miteinander oder Bio und Chemie. Im Erdgeschoss standen Themen wie Gewinnen nur im Team, Geschichte oder Kunst und Bläserklasse zur Wahl. Es wurde experimentiert und der Eltern-Förderverein sorgte für Kaffee und Kuchen. Das alles gefiel den Grundschülern bereits im Verlauf der ersten Stunde. Sie besuchten gemeinsam mit ihren Eltern den Schnuppertag der Leiferder Außenstelle des Sibylla-Merian-Gymnasiums, um diese weiter führende Schule kennen zu lernen.

Scouts zeigen, was Trumpf ist

Mit den Worten „ihr habt die Sonne mitgebracht“, begrüßte Schulleiterin Katrin Kroczek Eltern und Schüler. Dann übernahm die Lehrkraft Ursel Block das Ruder. Sie hielt einmal mehr die organisatorischen Fäden des Schnuppertages in der Hand. Gemeinsam mit dem „Leif-Chor“ der Schule führte sie zwei Musikstücke vor.

Bildergalerie vom Schnuppertag

Zur Galerie Da war was los: Am Montagnachmittag testeten Grundschüler die Schulangebote am Sybilla-Merian-Gymnasium.

Grundschüler sollen sich alles ansehen

Mit den Worten „Ich unterrichte die schönsten Fächer der Welt – Musik und Mathematik“, stellte sie sich und im Anschluss die weiteren Lehrer der Schule vor. Sie ermunterte die Grundschüler, sich alles genau anzusehen: „Ihr müsst euch keine Sorgen machen, in zwei Stunden kennt ihr hier alles.“ Dabei halfen den Grundschülern einmal mehr die bewährten Scouts aus den älteren Jahrgängen. Nach farbigen Gruppen eingeteilt, zeigten die alten Hasen den jüngeren Schülern, was Trumpf ist in dieser Schule in Leiferde.

Diese Angebote gab es

Und das gefiel augenscheinlich. So mussten die Gruppen beim Angebot Teamwork unter anderem Bälle balancieren, durften dabei aber weder Hände noch Füße benutzen. Gemeinsamkeit war gefragt. Beim Thema Kunst ging es um Seidenraupen. Hier erfuhren die Mädchen und Jungen vieles über die Wissenschaftlerin Sibylla Merian, die sich intensiv mit diesen Insekten beschäftigt und dafür auch –zur damaligen Zeit für eine Frau äußerst ungewöhnlich – den Dschungel besucht hat.

Das sagen die Viertklässler

„Ich kann mir gut vorstellen, dieses Schule zu besuchen“, interessierte sich Maximilian von der Aller-Oker-Grundschule für viele der Angebote. Janik aus Ribbesbüttel hatte sich bereits vor dem Schnuppertag zum Besuch dieses Gymnasiums entschlossen. „Ich habe mir vorher das Gebäude von Außen angesehen“, sagte er und das, was er das sah, fand offenbar seine Zustimmung. Auch ein Schüler der Meinerser Ameisen-Grundschule war begeistert: „Das ist richtig cool hier“, fand er.

Das sagen die Eltern

Auch bei Lilli Littau, Mutter aus Müden, kamen die Angebote des SMG gut an. „Ich bin ja so was von begeistert“, urteilte sie. Trotzdem wird sie – „zum Vergleich“ – mit ihrem Sohn aber auch noch die Realschule besichtigen, teilte sie mit. Allerdings signalisierte sie auch, dass die Familie wohl der Empfehlung für das Gymnasium folgen wird. Auch Katrin Ritter nahm mit ihrer Tochter Kassandra die Schule unter die kritische Lupe. Sie war bereits von den Angeboten des Elternabends kurz zuvor angetan. Und obwohl ihre Tochter anfangs gemeinsam mit ihren Freundinnen die IGS besuchen wollte, habe sie sich doch für das SMG in Leiferde entschieden auch vor dem Hintergrund, dass „wir hier im Ort wohnen und Kassandra mit dem Rad zur Schule fahren kann“.

Qual der Wahl für viele Schüler

Auch Aaron, Sohn von Oliver Flanz aus Meinersen, wird sich seinem Vater zufolge noch die IGS ansehen, obwohl: „Aarons Schwester Leni besucht noch bis zum Sommer die Außenstelle in Leiferde und wechselt nach der sechsten Klasse nach Meinersen“, berichtete der Vater. Leni mache sich bei Aaron stark für das SMG. Das heißt offenbar, dass ihr kleiner Bruder die Qual der Wahl hat, denn sein Vater scheint ihn nicht zu beeinflussen – er sagt: „Ich bin total offen.“

Von Hilke Kottlick