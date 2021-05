Die Spedition Thöling & Döring will wachsen. Jetzt hat die Geschäftsführung einen Vertrag mit der Samtgemeinde Meinersen und der Gemeinde Müden unterschrieben, um ein Gelände in Flettmar in eine Gewerbefläche umzuwandeln. Davon soll auch die örtliche Feuerwehr profitieren.