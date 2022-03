Meinersen

Schon viele Ausstellungen hat das Künstlerhaus präsentiert. Doch das, was jetzt hinter der noch verschlossenen Eingangstür in Meinersen entstanden ist, darf wohl als besondere Premiere bezeichnet werden. Am Freitag, 14. März, öffnet Olga Ulmann ihre Ausstellung, die einen außergewöhnlichen Schlusspunkt hinter ihre einjährige Residenz setzen wird: „Guilty Pleasure“ ist die erste Schau im Künstlerhaus, die sich ausschließlich um textile Formen und Materialien dreht. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

Die Frankfurterin Ulmann kam direkt aus London von der Goldsmiths University, wo sie freie Kunst studierte. Die Ausstellung in Meinersen ist vermutlich die einzige Exposition bundesweit, die sich so konsequent auf dieses ohnehin seltene Genre ausrichtet und allein von nur einer Künstlerin erarbeitet wurde.

Gunhild Posselt hatte die Idee für den Schwerpunkt Textil

Zu verdanken ist das Gunhild Posselt, die die Idee für ein Stipendium mit dem Schwerpunkt Textil hatte. Als Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH vertritt Posselt den Stipendiengeber Landkreis Gifhorn und ist zugleich im Vorstand des Künstlerhauses aktiv. Grund genug für Olga Ulmann, Posselt exklusiv einen ersten Blick in die Räume zu gewähren. Fünf Orte im Künstlerhaus bespielt Ulmann mit ihren Arbeiten.

Ob Samt, Seide, Lederimitat oder Latex: die Materialien sind ebenso außergewöhnlich zusammengenäht, gefügt und geformt wie die Ideen und Positionen, die Ulmann mit ihren Arbeiten verbindet. Ihre Stoffe und ihre Themen legen ein Augenmerk auf Aufgaben, die Ulmann selbst „invisible female labour“ nennt. Also Tätigkeiten, die zu den „weiblichen“ Berufen zählen und auch häusliche Arbeit umfassen, die unverzichtbar, aber nicht sichtbar ist oder gar Wertschätzung findet. Diese Anerkennung soll nun auch mithilfe ihres künstlerischen Tuns einen Ausdruck finden.

Ein Ausrufungszeichen in der Geschichte des Künstlerhauses

Gunhild Posselt freut sich auf die Öffnung fürs Publikum und verschweigt ihre Begeisterung nicht: „Diese Ausstellung setzt einen weiteren bemerkenswerten Akzent. Sie ist als Abschluss eines Stipendiums in ihrer Einzigartigkeit sicherlich ein Ausrufungszeichen in der Geschichte des Künstlerhauses.“ Geöffnet ist die Ausstellung vom 19. März bis zum 10. April jeweils donnerstags, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr.

Von der AZ-Redaktion