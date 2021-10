Verkehrsunfall: Gemeinsame Übung der Feuerwehren Meinersen und Ahnsen

Meinersen

Wenn die Feuerwehr zu schweren Verkehrsunfällen ausrückt, muss jeder Handgriff sitzen. Das gilt gerade auch dann, wenn an der Unfallstelle verschiedene Feuerwehren zusammenarbeiten. Die Feuerwehren aus Meinersen und Ahnsen trainierten jetzt im Rahmen des Übungsdienstes beider Wehren das gemeinsame Vorgehen bei einem Verkehrsunfall.

Die Zusammenarbeit beginnt bereits beim Eintreffen an der Einsatzstelle: „Die verschiedenen Fahrzeuge haben eine unterschiedliche Aufgabe im Einsatz“, so Martin Westermann, Gruppenführer der Meinerser Wehr. Er und sein Ahnser Kollege David Radke zeichneten für den Übungsabend verantwortlich. Außerdem dürfe nicht vergessen werden, dass neben den Feuerwehren in der Regel auch noch der Rettungsdienst, Notärzte und die Polizei anrücken. Die Fahrzeugaufstellung sei immens wichtig, dadurch könne von Anfang an einem Chaos an der Einsatzstelle entgegengewirkt werden.

Die Übung fand auf der alten Bundesstraße statt

Nach einer kurzen Einweisung gab es einen praktischen Teil auf der alten Bundesstraße zwischen Meinersen und Ahnsen. Hier wurde angenommen, dass ein Fahrzeug an der alten Mühle verunfallt sei. Die Feuerwehr Ahnsen traf als Erstes an der Einsatzstelle ein. Für den stellvertretenden Samtgemeindebrandmeister und Einsatzleiter Gerald Bergling galt es, die anrückenden Fahrzeuge so zu positionieren, dass sie ihren Einsatzzweck erfüllen konnten. Für das Tragkraftspritzenfahrzeug der Ahnser Wehr bedeutete das, dass es in der Nähe des verunfallten Fahrzeuges stand und die Kameraden der Wehr den Brandschutz an dem angenommenen Fahrzeugwrack sicherstellten und eine erste Ausleuchtung der Einsatzstelle vornahmen.

Bereitstellungsplatz: Hier werden die Geräte für ihren Einsatz bereit gestellt. Quelle: Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen, Carsten Schaffhauser

Die technischen Geräte müssen sofort einsatzfähig sein

Das Mannschaftstransportfahrzeug der Ahnser übernahm die Straßensperrung, der Einsatzleitwagen wurde so positioniert, dass weitere anrückende Kräfte an die Einsatzstelle fahren konnten. Somit war auch die Anfahrt für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Meinerser Wehr bis an das verunfallte Fahrzeug gesichert. Dieses bringt im Ernstfall die Gerätschaften für die technische Hilfeleistungen mit. Um diese Gerätschaften sofort einsatzbereit zu haben, wird in der Nähe des verunfallten Fahrzeuges ein Bereitstellungsplatz eingerichtet. Auf einer Plane werden all die Gerätschaften aus dem Fahrzeug gelegt, die im Rahmen einer technischen Hilfeleistung zum Einsatz kommen könnten. Dazu gehören hydraulische Geräte wie Rettungsschere, -Spreizer und -Zylinder ebenso wie ein Werkzeugkasten oder verschiedene Gerätschaften, um das Fahrzeug zu stabilisieren.

Im Übungsszenario wurde davon ausgegangen, dass keine Person am Fahrzeug angetroffen wurde, so dass mehrere Trupps mit Wärmebildkameras die Umgebung absuchten. „Beim anschließenden Einräumen der Gerätschaften haben wir bewusst die Mannschaften aus Ahnsen und Meinersen getauscht, so dass die Kameraden im Ernstfall auch wissen, wo die Gerätschaften bei der jeweils anderen Wehr verlastet sind“, so Westermann abschließend.

