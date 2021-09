Meinersen

Da stoppten Eltern-Taxis auf der viel befahrenen L 414, um ihre Sprösslinge aussteigen zu lassen. Da wurden neu eingerichtete Einbahn-Straßen-Regelungen ignoriert. Da gab es Mahnungen vom Ordnungsamt und Knöllchen von der Polizei. Am Schulzentrum Meinersen wird seit den Sommerferien der gesamte Busbahnhof umgekrempelt und barrierefrei saniert. Die Schule hat vor rund zwei Wochen wieder begonnen – jetzt kehrt laut Jonas Tietge, Vizechef im Meinerser Ordnungsamt, langsam Ruhe ein, trotz der neuen Einbahnstraßen- und Park-Regelungen am Schulzentrum. Busfahrer, Eltern, Lehrer und Schüler haben sich offenbar daran gewöhnt.

Neu: Busse passieren jetzt Biogasanlage bei Seershausen

Das derzeitige Verkehrskonzept für den Gajenberg beinhaltet eine Nothaltestelle für zeitgleich vier Busse auf dem bisherigen Parkstreifen zwischen Waldbad und Gymnasium. Autos und Busse werden bislang über die Neue Straße in Ahnsen und den Wirtschaftsweg per Einbahnstraßenregelung in Richtung Gajenberg geführt. Weiter geht es am Schwimmbad entlang und dann zur L 414, dort ist derzeit Tempo 50 angesagt. Diese Regelung von Ahnsen aus gilt jetzt nur noch für Autos. Um Ahnsen zu entlasten, werden Busse laut Tietge ab sofort an der Biosgas-Anlage bei Seershausen vorbei geführt, biegen dann rechts in die Neue Straße ein und fahren im Anschluss in die Straße Am Gajenberg, um dort erneut der Einbahnstraßen-Regelung bis zur L 414 zu folgen. Eltern, die ihre Kinder von der L 414 aus mit dem Auto zur Schule bringen, können laut Tietge bis zum Parkplatz des Kindergartens und dem Fußweg zum Sportplatz fahren, erst dort greift die Einbahnstraßen-Regelung, „und es ist ausreichend Platz um das Auto zu wenden“, sagt er.

Neue Regeln sorgen oft für Verwirrung. „Anfangs hatten wir Probleme mit den Eltern-Taxis“, berichtet Tietge. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr bringen dem Vizechef des Ordnungsamtes zufolge vermehrt Eltern ihre Kinder zur Schule zum Gajenberg. Da war die neue Einbahnstraßen-Regelung am ersten Tag „recht schwierig“, beschreibt er die Situation. Aber Ordnung musste her am Gajenberg. Denn laut Tietge fahren dort die Busse, die Autos der Lehrer und Eltern, und dazwischen bewegen sich die Schülerinnen und Schüler zu Fuß oder per Fahrrad – es war zu eng, es war zu gefährlich.

„Wir sind gern bereit, uns den Bedürfnissen anzupassen“

Um für Ruhe zu sorgen, hielten sich laut Tietge dann anfangs zu den Schwerpunktzeiten am Morgen und zu Mittag die Ordnungsamtsmitarbeiter ebenso wie die Polizei unter anderem vor der Mensa des Schulzentrums vor Ort auf, um dort zu überprüfen, ob die Einbahnstraßen-Regelung eingehalten wird. Das war laut Tietge nicht immer der Fall – es gab Ermahnungen und Knöllchen.

Projekt für eine Million Euro Der Busbahnhof am Gajenberg wird komplett umgebaut. Die Bussteige weichen einer Grünanlage und werden im Sägezahnprinzip an der Außenseite an einem neuen Gehweg angelegt und mit Wartehäuschen versehen. Es gibt Parkplätze für die Lehrkräfte, einen Fahrradabstellbereich und neue Beleuchtung. Etwa eine Million Euro wird das Projekt kosten, das Land fördert das Projekt mit 713 000 Euro, der Regionalverband Braunschweig ist mit 118 900 Euro dabei.

Nach zwei Wochen hat sich die Situation beruhigt. „Wir sind nach wie vor mit den Schulen im Gespräch und gern bereit, uns flexibel den Bedürfnissen anzupassen“, sagt der stellvertretende Ordnungsamtsleiter. Laut Tietge gab es Kritik, aber auch Lob. Bei einer Kontrolle vor dem Waldbad traf er auf Schwimmer. „Sie berichteten mir freundlich, dass sie über die neuen Regelungen bestens informiert seien.“

Neue Verkehrskonzepte stoßen oft auf Skepsis. Da wächst die Spannung, was in Meinersen vor dem Kindergarten Harlekin Am Hasenkamp passieren wird. Dort hatten Eltern das Park-Chaos während der Stoßzeiten kritisiert. Jetzt soll es laut Jonas Tietge, stellvertretender Chef des Ordnungsamtes in Meinersen, auch für diesen Bereich ein neues Verkehrs-Konzept geben. Parkplätze müssen dabei ausgewiesen werden, denn die kleinen Kindergarten-Kinder müssen ja noch „bis zur Tür gebracht werden“.

Von Hilke Kottlick