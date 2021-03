Ettenbüttel

Der Volkswagen Typ 3 wird 60 Jahre alt: 1961 als VW 1500 vorgestellt, wurden bis 1973 insgesamt 2 584 904 Fahrzeuge dieses Typs gebaut – als VW 1500, VW 1600 und als Stufenheck-Limousine. Jahrelang belegte er hinter Käfer und Opel Kadett Platz drei der deutschen Zulassungsstatistik. Das ist die offizielle Version über den Oldtimer. Fragt man Heinz Günther Steinmann aus Ettenbüttel zu dem Wagen, kommen dagegen jede Menge Erinnerungen an eine echte Leidenschaft ans Tageslicht.

In der Steilkurve: Heinz Günther Steinmann bei der Rallye Avus 1964 mit seinem VW Typ 3. Quelle: Christa und Heinz Günther Steinmann

Denn Steinmann ist – gemeinsam mit seiner Frau Christa – mit dem VW 1500 Rennen gefahren. „Ich erinnere mich, dass ich 1964 mit dem VW 1500S die Rallye Avus gefahren bin. Nach dem Start auf der Wasserkuppe an der Rhön kamen die zwölf Runden auf der alten Avus-Rennstrecke. Da ich die Steilwand noch nicht gefahren war, fragte ich Dieter Bohnhorst, einen Braunschweiger Rennfahrer, wie ich am besten an der Steilwand fahre. Mit Vollgas, war sein Tipp. In der ersten Rennrunde mit meinem serienmäßigen VW 1500S verließ mich aber der Mut. Ich nahm Gas weg, und es zog mich nach unten aus der Wand“, erzählt Steinmann, nachdem er in der AZ/WAZ einen Bericht über den Oldtimer gelesen hatte. Und der Vollständigkeit halber: „Ich und mein guter VW 1500S mussten uns in der Tourenwagen-Klasse bis 1600 Kubikzentimeter mit einem mittleren Platz zufriedengeben.“

Der 89-Jährige schraubt noch immer an Autos herum

Damals – 1964 – war Heinz Günther Steinmann 32 Jahre alt. Geblieben sind von der Renn-Leidenschaft Fotos und Plaketten. Und ein Oldtimer, ein Glas 1300 GT von 1966. „Ahnungslos wie ich war, musste ich acht Jahre restaurieren. Erfreulich anzusehen steht er heute mit dem Kennzeichen GF-ZT 66 H in meiner Garage“, sagt Steinmann – und schraubt weiter selbst an seinem Wagen herum, liegt dafür auch gerne mal unter dem Fahrzeug, als wäre er noch keine 89 Jahre alt.

Zurück zur Avus. Die fuhr Steinmann 1964 mit Günther Roever, einem Mitglied des Auto-Sportclubs-Braunschweig mit der Startnummer 70. Das Rennen war aber nur eines von vielen, die Leidenschaft für den temporeichen Sport begann früh. „Die Rennfahrer faszinierten mich schon früher, 1951 bin ich samstags mit dem Fahrrad nach Hannover gefahren, um George Meyer auf BMW am Sonntag starten zu sehen. 1951 war ich auch beim Prinzenpark-Rennen in Braunschweig, als die Beiwagen-Gespanne von der Rennstrecke flogen.“

Manchmal gab es Gold, manchmal Silber, manchmal Bronze

Steinmanns Platzierungen reichten zum silbernen ADAC-Sportabzeichen. Gold gab es bei der Harz-Heide-Fahrt 1962 und 1963, Silber bei 700-Kilometer-Wolfsburg 1966 und 1967, Rund um Gifhorn 1968 und 1969, Rund um Wolfenbüttel 1962, Rallye Hameln 1971, 500-Kilometer-Weser-Ems-Fahrt 1963, Bronze bei der Rosenfahrt Elmshorn 1964 und der 500-Kilometer-Niedersachsen-Fahrt 1962, die Silberne Rose Hildesheim 1968, die Harz-Winterfahrt 1964 und die Rallye Hanseat 1963 über 800 Kilometer. „Alle Veranstaltungen wurden mit serienmäßigen VW-Modellen gefahren“, verweist er auf eine weitere Leidenschaft – Volkswagen.

Rallye Monte Carlo: 1978 war Heinz Günther Steinmann im Service-Team mit dabei. Quelle: Christa und Heinz Günther Steinmann

„Als Werks-Angehöriger wechselte ich damals meine Wagen jährlich. Auf den VW 1500 folgten VW 1600 Variant, K 70, Audi 80 GTE, Golf und weitere VW. Gelernt habe ich ab 1949 Werkzeugmacher, habe an der Abendschule 1954 meinen Techniker gemacht und von 1955 bis 1989 im VW in Braunschweig in der Betriebsmittelkonstruktion gearbeitet.“ In der Woche wurden die Wagen übrigens als Familienautos genutzt, nur am Wochenende motorsportlich.

Die Autosport-Leidenschaft besteht auch heute noch

Doch schließlich endeten die Rallyefahrten des Paares. Nicht aber die Leidenschaft für den Autosport an sich. „Schon 1963 wurde ich Schriftführer im Auto Sport Club“, erzählt Steinmann. Mit VW Motor-Sport war er vom 21. bis 28. Januar 1978 im Service-Team zur Rallye Monte Carlo, mit Audi-Sport vom 30. Mai bis 5. Juni 1981 zur Rallye Akropolis, um den Service für Mikkola und Michelle Mauton zu machen. Reinhard Rohde aus Wedelheine war der damalige Teamleiter. „Und unser Freund brauchte Helfer. Von diesen Veranstaltungen habe ich noch die Organisations- und Streckenunterlagen.“

Von Thorsten Behrens