Ohof

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autoaufbruch am vergangenen Samstag an der Bundesstraße 214 in Ohof.

Handtasche aus Fußraum gestohlen

Betroffen war ein blauer VW Touran einer 61-Jährigen aus Meinersen. Dieser war an der Bundesstraße, Höhe Hausnummer 26, im Bereich der dortigen Hundepension auf dem Grünstreifen geparkt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrerseite und entwendeten die Handtasche der 61-Jährigen aus dem Fußraum des Autos. Der Diebstahl ereignete sich am Vormittag zwischen 11 und 11.30 Uhr.

Polizei sucht Zeugen

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Meinersen, Tel. (0 53 72) 97 850.

Von unserer Redaktion