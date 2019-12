Hillerse

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagabend auf der Kreisstraße 46 nördlich von Hillerse ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 67-jährige Dalldorferin mit ihrem VW Golf auf der K 46 von Dalldorf nach Hillerse. Auf halber Strecke zwischen dem dortigen Kreisel und der Ortschaft Hillerse kam ihr ein bislang unbekannter Pkw mit Anhänger entgegen, der seitlich mit dem VW Golf kollidierte, wobei dessen Außenspiegel und die Fahrerscheibe beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Auto der 67-Jährigen beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher an die Polizei in Meinersen unter der Telefonnummer (0 53 72) 9 78 50.

Von der Redaktion