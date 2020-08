Unfall mit Pferd bei Volkse: 28-Jährige schwer verletzt

Volkse

Eine junge Frau und ihr Pferd wurden am Mittwochabend bei einem Unfall an der Kreisstraße zwischen Kreisel und Volkse schwer verletzt, die 28-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule nach Hannover gebracht werden. Wie eine Polizeibeamtin aus Meinersen auf AZ-Anfrage mitteilte, hatte die Frau ihr Pferd am Zügel und war auf dem Grünstreifen vom Kreisel kommend in Richtung Volkse unterwegs, eine 18-Jährige, ebenfalls ihr Pferd am Zügel, ging vor ihr. Gegen 18 Uhr kam ein 30-Jähriger mit seinem Wagen aus dem Kreisel und fuhr Richtung Volkse, als das hintere Pferd ein wenig nach links auf die Fahrbahn geriet. Der Fahrer schätzte vermutlich den Abstand falsch ein und streifte das Pferd am Bauch, wie die Beamtin berichtete. Anschließend erfasste der Wagen die 28-Jährige, die mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe prallte, ein Stück mitgeschleift wurde und auf die Straße stürzte. Dabei erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Sowohl der Autofahrer als auch die zweite junge Frau standen stark unter Schock.tru

Von Christina Rudert