Nach Unfall bei Müden: Immer noch kein Tempo 70

Müden

Im vorigen Jahr verbrannte bei einem schweren Unfall auf dem Bäckerweg zwischen Müden und Hahnenhorn ein Mann in seinem Auto. Im Anschluss tagte vor Ort eine Verkehrskommission. In der vergangenen Woche gab es an derselben Kreuzung wieder einen schweren Unfall. Eine 61-jährige Frau kollidierte in einem Ford-Fiesta – auf dem vorfahrtsberechtigten Bäckerweg fahrend – an der Kreuzung mit einem Treckergespann. Die Frau wurde schwer verletzt, der Treckerfahrer erlitt einen Schock. Und erneut tagte eine Verkehrskommission“, teilte jetzt der Müdener Gemeindedirektor Eckhard Montzka mit.

Politik fordert Tempo 70

„Nach dem ersten Unfall vor einem Jahr wurden Schilder neu positioniert und Sträucher weg geschnitten“, nannte er Maßnahmen. Trotzdem krachte es jetzt erneut an dieser Stelle, die – so Montzka – laut Polizei aber noch nicht als Unfallschwerpunkt gilt. SPD und CDU forderten Montzka zufolge trotzdem jetzt Tempo 70 für den Bereich, in dem nach wie vor Tempo 100 erlaubt ist. Außerdem hätten die Fraktionen das Aufstellen weißer Baken als Geschwindigkeitstrichter gefordert. Die Baken sind Montzka zufolge nicht das Problem. Wohl aber die Forderung nach einer Reduzierung auf Tempo 70. „Aber steter Tropfen höhlt den Stein“, setzt Montzka auf weiteren „politischen Druck und größtmögliche Sicherheit“. Er teilte abschließend mit, dass es dem 61-Unfallopfer gesundheitlich wieder besser gehe.

Von Hilke Kottlick