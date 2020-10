Müden

Es krachte dort mit unschöner Regelmäßigkeit: Im Kreuzungsbereich des gut ausgebauten Bäckerweges mit der Alten Poststraße bei Müden ereigneten sich im Verlauf der vergangenen Monate schwerste Unfälle. Als Ursache ermittelte die Polizei dabei immer wieder Vorfahrtsverletzungen. Da verbrannte im Mai 2019 ein Skodafahrer nach einem Zusammenprall mit einem Mercedes in seinem Auto. Auch die Fahrerin des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Im Januar 2020 gab es an derselben Kreuzung an der gleichen Stelle wieder einen schweren Crash. Ein 48-Jähriger aus dem Nordkreis war mit einem Treckergespann auf der Alten Poststraße in Richtung Hohne unterwegs. Dabei übersah er eine Fahrerin in einem Ford Fiesta, die auf dem Vorfahrt berechtigten Bäckerweg fuhr – und wieder gab es einen schweren Crash. Diese und weitere Unfälle ließen Politik und Verwaltung aufhorchen. Es folgten Ortsbegehungen mit Polizei, Ordnungsamt und Kommunalpolitikern, eine Verkehrskommission tagte.

Das Phänomen der guten Sicht: Der Blick schweift in die Ferne

Erste Maßnahmen wurden vom Müdener Gemeinderat und der Verwaltung erörtert und wieder verworfen. Polizei-Experten stellten fest, dass gut ausgebaute Gemeindestraßen wie der Bäckerweg Autofahrer offenbar animieren, Gas zu geben. Auch vom Phänomen der „guten Sicht“ war die Rede. Danach schweife der Blick der Autofahrer bei guter Sicht in die Ferne. Und dabei würden oft Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe übersehen. Als Folge werde für Kreuzungsbereiche wie Bäckerweg/Alte Poststraße überlegt, die Fernsicht durch das Pflanzen von Bäumen oder Hecken einzuschränken.

Letztlich wurden laut Söntke Iken vom Ordnungsamt der Samtgemeinde Meinersen verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Kreuzungsbereich zu entschärfen. Er zählte auf: „Zuerst gab es für den Bereich eine Wartelinie, es folgten Vorfahrt- und Stoppschilder sowie eine Haltelinie auf der wartepflichtigen Alten Poststraße.“ Und jetzt sollen zudem die neuen Tempo-70-Schilder dafür sorgen, dass die Raser, die auf dem Bäckerweg auf die Tube drücken, ihren Fuß vom Gaspedal nehmen.

Das Stoppschild wird von vielen ignoriert Die Müdener CDU-Politiker Horst Schiesgeries, Timm Bußmann und Karl-Heinz Karp begrüßten ebenso wie der Müdener SPD-Fraktionchef Werner von Grünhagen und die Verwaltungsmitarbeiter Lutz Hesse und Söntke Iken vor Ort die ergriffenen Maßnahmen für den Kreuzungsbereich Bäckerweg/Alte Poststraße bei Müden. Im Zuge dieses Ortstermins befuhren zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Kreuzung. Dabei fiel auf: Trotz des Stoppschildes in der Alten Poststraße hielt kaum jemand sein Fahrzeug an der Haltelinie an. „Müssen wir jetzt hier noch eine Ampel bauen?“, meinte Horst Schiesgeries nicht ohne Ironie. Und Karl-Heinz Karp überlegte, sich bei der Polizei zu bewerben und an der Kreuzung mal einen Tag Dienst zu schieben.

Die Schilder wurden in der vorigen Woche aufgestellt

Und dafür haben sich viele Politiker aus SPD und CDU stark gemacht. So wurden dafür laut Bürgermeister Horst Schiesgeries nicht nur die Mitglieder im Samtgemeinderat Meinersen aktiv, sondern ebenso die Müdener Gemeinderatsmitglieder, die laut Schiesgeries im Kreistag mitarbeiten.

Letztlich habe der Landkreis als zuständige Verkehrsbehörde aufgrund eines Beschlusses im Kreisausschuss die Tempo-70-Beschilderung im Bereich Bäckerweg/Alte Poststraße angeordnet. Die Schilder wurden laut Iken in der vorigen Woche aufgestellt.

