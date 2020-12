Unbekannter klaut in Böckelse Goldschmuck – Bilder auf Überwachungskamera

Böckelse

Ungeniert war der unbekannte Mann mit dunklem, tief ins Gesicht gezogenen Beanie und schwarzer Maske über den Hof in Böckelse marschiert, durch die leeren Stallungen gelaufen und so von hinten ins Schlafzimmer einer Familie vorgedrungen. Dort wühlte er eine Schublade durch und fand darin Goldschmuck in bislang unbekanntem Wert – diverse Ketten, Ringe und mehr, einige davon Erinnerungsstücke. Vermutlich wurde er zu dem Zeitpunkt gestört, jedenfalls verschwand er auf dem gleichen Weg unerkannt wieder. „Und das, obwohl zu der Zeit zwei Personen im Haus waren", erzählt die Schwiegertochter der Bestohlenen. Passiert ist der Diebstahl am Mittwoch, 25. November, zwischen 11.45 und 12 Uhr. Das lässt sich so genau eingrenzen, weil der Dieb von den Überwachungskameras auf dem Hof aufgenommen wurde. Er trug eine verwaschene Jeans, eine glänzende Stepp- oder Daunenjacke mit auffällig farbig abgesetztem Reißverschluss und großem Markenlabel auf der linken Brusttasche sowie schwarz-weiße Turnschuhe. „Für ein kleines Dorf wie Böckelse schon eine auffällige Erscheinung“, stellt die Schwiegertochter fest. Die Polizei ist informiert.

Von der AZ-Redaktion