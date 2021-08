Unbekannter beschädigt in Müden Baustellenbake

Müden

Eine Baustellenbake in der Flettmarer Straße in Müden soll am vorigen Freitag, 6. August, von einem Auto mit Anhänger umgefahren und beschädigt worden sein. Der Unfallverursacher ist dann geflüchtet, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Am Folgetag wurde die auf der Baustellenbake befindliche Nissenleuchte entwendet. Diese wurde noch am gleichen Tag durch die zuständige Firma ersetzt und in der Nacht von Samstag zu Sonntag erneut entwendet. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (05372) 97 85 131 zu melden.

Von der AZ-Redaktion