Müden

In der Zeit vom 6. bis 12. Dezember wurden laut Polizei einige Fenster der St. Petri Kirche in Müden beschädigt. Bislang unbekannte Täter haben aus dem dortigen Kiesbett Steine genommen und Fenster über dem Haupteingang eingeworfen. Wer Hinweise zur Tat oder Tätern machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 in Verbindung zu setzen.

Von OTS