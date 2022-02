Unbekannte stehlen Container bei Hardesse – Polizei sucht Zeugen

Gut Hardesse

Der Diebstahl eines 35 Kubikmeter fassenden Containers wurde am Donnerstagmorgen bei der Polizei Meinersen gemeldet. Unbekannte hatten den etwa 6,5 Meter langen und 2,4 Meter hohen Container mit grüner Lackierung, der am Rand der B 188 bei Hardesse stand, in der Nacht zum Donnerstag entwendet. Der dadurch entstandene Schaden liegt bei etwa 10 000 Euro. Zum Transport muss der Container auf ein entsprechendes Fahrzeug verladen worden sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Meinersen unter Tel. (0 53 72) 97 850 zu melden.

Von der AZ-Redaktion