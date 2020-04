Unbekannte klauen Ortsschilder

Müden

Im Müdener Ortsteil Gilde sind am Wochenende die beiden Ortsschilder geklaut worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 67-jähriger Anwohner am Samstag um 0.30 Uhr vier Männer und eine Frau in Höhe des Ortsausgangs nach Ettenbüttel beobachtet. Diese seien dann mit einem dunklen Pkw in Richtung Ettenbüttel davongefahren. Am nächsten Morgen stellte der Zeuge fest, dass das dortige Ortsschild entwendet wurde, ebenso das Ortsschild in Richtung der Bundesstraße 188. Um sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Schilder oder zu den Tätern bittet die Polizei in Meinersen, Telefon (0 53 72) 9 78 50.

Von der AZ-Redaktion