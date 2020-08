Überraschende Spende von 5000 Euro für die Leiferder Masurenhilfe

Leiferde

Große Überraschung beim Verein Masurenhilfe Leiferde: Vorsitzender Werner Koepke erhielt nun für seine Hilfsprojekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Masuren eine Spende in Höhe von 5000 Euro. Der Verein „Wir helfen Kindern“ aus Salzgitter war mit einer Abordnung um Vorsitzenden Volker Machura nach Leiferde gekommen, um den Scheck zu überreichen.

Die Leiferder Masurenhilfe kümmert sich seit Jahren um die Bedürfnisse von 43 Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis 18 Jahren im ehemaligen Ortelsburg in Masuren. Unter anderem ist bereits Mobiliar beschafft worden für einen Kinderheimanbau. Dieses Mal soll Computer-Ausstattung im Mittelpunkt der Unterstützung stehen: „Für die Ärmsten, damit sie in der Schule nicht hinten runterfallen“, sagte Koepke. Die Freude war bei ihm groß über das überraschende Erscheinen der Salzgitteraner Helfer: „Ich bin begeistert. Mir fehlen die Worte. Es ist irre, was der Verein aus Salzgitter auf die Beine gestellt hat“, betonte Koepke.

Gerade erst aus Ortelsburg zurück: Die Leiferder absolvierten im Juli ihren 140. Hilfstransport nach Polen. Quelle: Masurenhilfe

Die Mitglieder von „Wir helfen Kindern“ sammeln in ganz Deutschland Spenden für Hilfsprojekte zugunsten von Kindern. Sie unterstützen verschiedene Vereine und Initiativen, haben auch die Masurenhilfe schon drei Mal mit Spenden in gleicher Höhe bedacht. Aktuelle Hauptprojekte der Salzgitteraner sind im Bereich der Hospizarbeit für Kinder, in der Hilfe für krebskranke Kinder sowie im Schulbereich zu finden. Die Gründung des Vereins „Wir helfen Kindern“ geht übrigens auch auf das Engagement eines Leiferders zurück: Gerd Grastorf hat den Hilfsverein seinerzeit gemeinsam mit Volker Machura aus der Taufe gehoben.

Von Chris Niebuhr